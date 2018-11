Lékaři žádají start maratonu v Tokiu v půl šesté ráno, bojí se infarktů

Letos Japonsko postihla vlna rekordních veder, při kterých teplota stoupala nad 40 stupňů Celsia. Jenom v Tokiu v červenci zemřelo na infarkt minimálně 96 lidí. Očekávané horké počasí je velkým tématem před olympijskými hrami, které se v japonské metropoli uskuteční od 24. července do 9. srpna 2020.

Starty mužského i ženského maratonu už byly z původních 7:30 tamního času posunuty o třicet minut dozadu, ale japonská i tokijská lékařská organizace to považují za nedostatečné. Na většině trati se podle nich nadále poběží ve vysokých teplotách, při kterých by se lidé měli vyvarovat fyzické aktivity.

„Dělá nám to velké starosti. Pokud je riziko infarktu vysoké nejen pro běžce, ale také pro pořadatele a diváky, budou vyšší nároky na záchrannou službu, což bude mít velký dopad na zdravotnická zařízení a běžné pacienty,“ řekl agentuře AFP Kimijuki Nagašima z vedení Japonské lékařské asociace.

Zástupci obou organizací se kvůli tomu tento týden setkali s organizačním výborem her v Tokiu. „Nenavštívili bychom je, pokud bychom si mysleli, že to jsou jen malé obavy. Máme strach, že současný plán by mohl vést k úmrtím,“ zdůraznil prezident Tokijské lékařské asociace Haruo Ozaki.

Mluvčí organizačního výboru Masa Takaja uznal, že lékaři prezentovali závažné argumenty založené na odborných znalostech. „Podělíme se o ně s pracovními skupinami Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodního paralympijského výboru, které se očekávaným vedrem zabývají,“ řekl.

Maraton je naplánovaný kolem řady známých míst v Tokiu. Má rovinatý profil se závěrečným stoupáním na Olympijský stadion.