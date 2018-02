Jaký byl první soutěžní skok na olympiádě?

Už jsem říkal, že tady s tím můstkem jsem si nepotykal. Ale zrovna ten závodní skok se mi líbil, byl jsem s tím spokojený. Měl jsem z něj dobré pocity ve vzduchu a dobře jsem to cítil i na hraně, ale bohužel jsem neměl úplně štěstí na vítr.

Zpravodajství Podrobnosti o závodu sdruženářů

Čím to je, že vám tenhle můstek nesedí?

Netuším, možná jsem tady přijel pod tlakem a ono… Rozhoduje jeden skok, a to ten závodní, který se mi podle mě povedl. Jen tady dost rozhoduje štěstí.

Jak těžké je nastupovat do skoku s tím, že nevíte, jak vám foukne?

To musíte nahoře hodit na hlavu a soustředit se jen na ten svůj skok. Což se mi snad povedlo, vlastně jsem nebyl ani tolik nervózní, ale bohužel. Dostal jsem -4 body za vítr a jsem na tom víceméně stejně jako Dvořka (Miroslav Dvořák, 28. se ztrátou 2:43), který skočil o šest metrů dál. To je pak těžké.

Ztráta na první je propastná. Co se s ní dá během deseti kilometrů dělat?

Budu se snažit tu ztrátu smazat co nejvíc to půjde, ale kluci na tom tady jsou všichni dobře. Všichni běhají slušně, takže uvidíme. Zkusím to napálit od prvního kola a buď to vydržím, nebo se ještě propadnu. Uvidíme.

Vyběhnete hned za Miroslavem Dvořákem, se kterým si na trati můžete pomoct.

To můžeme. Ale kolem nás budou určitě ještě lepší běžci, za kterými se budeme moct vyvézt, takže to nebude jen na nás dvou.