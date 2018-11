V Tokiu rozhodnou detaily, ví Doktor. A tak olympionici řeší spánek i vztahy

Vítězslav Veselý, Eva Vrabcová-Nývltová, Tomáš Bábek, Nikola Ogrodníková a mnozí další.

Malá tělocvična plná velkých jmen.

Tak to vypadalo ve sportovním areálu Hotelu Imperial během pondělního turnaje ve stolním tenise, jímž třídenní akce Top Camp vyvrcholila.

Úsměvy, fandění, legrácky, ale i mírné naštvání. „Jsem soutěživá, tak mě nazlobilo, že jsem v zápase o třetí místo prohrála,“ vykládala čerstvě bramborová oštěpařka Ogrodníková.

Ping pong byl už jen hravou tečkou za víkendem, jehož přínos může být pro mnohé zúčastněné zásadní.

Sportovci dostali cenné informace o aklimatizaci v Japonsku, dráhař Bábek je poučil také o mentalitě svébytného asijského národa. od světelného technika Hynka Medřického se dozvěděli o vlivu modrého záření na spánek.

Vyzkoušeli si matrace, viděli první návrhy olympijské kolekce.

Začal se budovat kolektiv, který se za dva roky patrně přetaví v základ olympijské výpravy. K pohodě přispěly lázeňské procedury, škola čepování piva i výlet na Sněhurku. Muzikál na ledě, za nímž stojí bývalý krasobruslař Tomáš Verner.

To vše pod taktovkou Doktora a Českého olympijského výboru.

Martine, jedním z cílů Top Campu je to, aby se sportovci mezi sebou trochu poznali, navázali vztahy. Jaký význam tomu přikládáte?

Podle mě je hezké, že se tu všichni poznají dřív, než přijedou do Tokia, protože odpadne takové to, že se potkají v olympijské vesnici a nevědí, jestli je to on, nebo není, jestli si tykat, nebo vykat. Navíc si vzájemně mohou dodat pohodu, když si popovídají s někým z jiného sportu, opadne z nich stres. Zároveň všichni poznají nás z olympijského výboru, zjistí, že tu jsme pro ně. Díky tomu všemu třeba bude ve výpravě lepší atmosféra. Je to jeden z detailů, ale ty rozhodují o výsledcích.

Nic nepodceňujete ani v jiných ohledech, součástí akce byly přednášky o spánkologii a aklimatizaci.

Navíc máme připravené pro sportovce individuální programy. Nikdo nejsme stejný, na každého působí jinak aklimatizace, cesta na západ a na východ. Jsme individuality a olympiáda si zaslouží individuální přístup. Kdo bude chtít, může si dopředu udělat speciální harmonogram, jak si má veškeré probírané činnosti nastavit před odletem, při letu a pak prvních pár dnů na místě. Kdy jíst, kdy brát oranžové brýle (proti škodlivému modrému světlu, pozn. red) a nechat na sebe působit světelnou sprchu (LED záření kvůli nabuzení organismu, pozn. red). Vše může hodně urychlit aklimatizaci.

Ta je pro sportovce zásadní, že?

Ano, oni sice budou závodit třeba deset, čtrnáct dnů po příletu, ale nejde je o samotné závody, musí tam ještě před nimi trénovat. A když jsou rozhození a mají jetlag takový, že nemůžou pořádně trénovat, tak je to špatně. Proto je důležité nic nepodcenit, výsledky dělají detaily. Všichni přijedou dobře připravení a natrénovaní na Den D, chystají se minimálně čtyři roky a rozhodují právě různé drobnosti.

Kde v Japonsku uspořádáte kempy, v nichž se budou sportovci aklimatizovat?

Právě teď jsou na místě, které jsme jako český olympijský výbor našli, kanoisté. My objeli Japonsko křížem krážem a vyhodnotili jsme Kóči jako ideální z hlediska více sportů. Hledali jsme místo, kde bude jezero vhodné pro kanoisty a veslaře a další kvalitní sportoviště.

Kdo vám Kóči doporučil?

Paradoxně jsme tu nabídku nedostali od Japonského olympijského výboru, ale místo jsme získali tím, že v expertním týmu máme Tomáše Dvořáka. Ten říkal, že tam měli před jedenácti lety přípravu před atletickým mistrovství světa. Vysvětloval, že v Kóči je špičkový stadión i podmínky. My koukli na Google Earth a viděli jsme, že tam je jezero, tak jsme to zkusili. A zjistili jsme, že to je nejlepší místo také z lidského hlediska. Lidé, kteří nám pomáhali vše zařizovat, byli a jsou nadšení. Je to v uvozovkách japonský venkov, ve městě je asi 300 000 lidí, tak jsou nadšeni, že tam někdo přijede.

Jak se to projevuje?

Potřebujeme pro různé individuality různé věci, potřebujeme třeba bydlení přímo u jezera, abychom nemuseli jezdit tam a zpátky. Kanoisté tam byli loni, přijeli letos a stál tam nový domeček, který je právě na tento účel připravený. Jsou to drobnosti, které nám hrozně pomáhají. Chceme většinu sportů soustředit do Kóči.

Má někdo výjimku? Třeba judisté?

Ano. Máme specifické sporty jako právě judo, kde se nejezdí za místem, ale za lidmi. Judisté potřebují sparingpartnery, takže je zase hledáme na různých univerzitách. Pak je tu Tomáš Bábek, ten už trénuje na velodromu, kde se pojede olympiáda, tak nemá význam mu říkat, ať jede do Kóči. Podporujeme v rámci projektu aklimatizačních kempů i sportovce, kteří už si našli svá místa, ale máme podepsané memorandum o spolupráci s prefekturou v Kóči, tak se snažíme dělat kempy tam.

Bojíte se velkých veder, která by měla při olympiádě v Tokiu panovat? Jak se na to chystáte?

Přiznám se, že je to strašák. Snažíme se tomu přizpůsobovat i materiály. Spolu s Katkou Neumannovou, Ondrou Synkem a Tomášem Krausem jsem v „mikrokomisi“ a s Alpine Pro spolupracujeme na oblečení. Katka, Ondra a Tomáš se už podíleli na přípravě kolekce do Pchjongčchangu. Vše řešíme velice intenzivně, protože v Japonsku bude vedro a vlhko. Chceme, aby se sportovci cítili komfortně, nebyli zapaření.