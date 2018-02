Zatímco se Sáblíkovou ještě chvíli po závodě cloumalo trpké zklamání, které se ze sebe chystala vyplakat, Novák působil klidněji a smířeněji.

“Nejsem spokojený se čtvrtým místem. Ale s časem, který Martina zajela (4:00,54), spokojený jsem,“ prohlásil v zákulisí olympijského oválu, zatímco se opodál konala nizozemská veselice. „Lidi mi říkají: Ty blázne, být čtvrtá na olympiádě... Ale my máme vyšší ambice.“

K bronzu chybělo 52 setin vteřiny, kde se ztratily?

Startovat v poslední dvojici nikdy není úplně ideální. Vítězka jela před úpravou ledu, která je pokaždé jiná. Hlavně ale k sobě Martina potřebuje soupeřku, aby se s ní tahala. Hlavně v konci. Bronzová De Jongová se mydlila s pátou Takagiovou. Martině by pomohlo, aby někdo dvakrát vyjel před ní. Pak by to dopadlo dobře.

Je zklamaná. Můžete ji přesto vzhledem k vážným potížím se zády pochválit?

Je pravda, že ještě před měsícem si nemyslela, že by na trojce mohla bojovat o medaili. Teď jsme ale věřili, že to klapne. Když jsem viděl čas 3:59, byl jsem přesvědčený, že by ho Martina mohla zajet. Tři kola před koncem jsem viděl, že to nedopadne.

Jak jste v posledních týdnech doháněli tréninkovou ztrátu?

Museli jsme trénovat, zároveň muselo být její tělo v klidu a hlava v pohodě. Až si s ní popovídám, zjistím, jestli jí při jízdě něco nepřekáželo. Jestli ji nezačala zlobit noha. Třeba ji chytila křeč. Pro mě je záhadou, že zničehonic spadla z 31.3 na 31,8 za kolo. A pak už to zase držela. Těch pět desetin jí chybělo.

Viděl jste ji někdy víc zdrcenou?

Na olympiádě v Turíně byla ještě víc zničená. Brečeli jsme oba. Ten smutek byl strašlivý. Dvacet minut se nemohla uklidnit, tekly jí slzy. Dneska to vzala víc chlapsky. Šel jsem za ní, požádala mě, abych ji nechal. Že si to potřebuje srovnat v hlavě. Jen jsem jí povídal: „Tyhle holky, pokud pojedou pětku, tě na ní neporazí.“

Tohle je dnešní nejpozitivnější zpráva? Má na vítězství na pětikilometrové trati?

Nevím, jestli přímo na vítězství. Ještě pojedou dvě jiné závodnice. Ale věřím, že si Martina z téhle olympiády medaili odveze.

Jak se vám zamlouvá oranžová záplava na stupních?

Škoda, že jsme to nerozčísli. Byly by tam hezké i naše barvy.

Martina se potřebuje vybrečet. Co vám pomůže, abyste se přes těsnou porážku přenesl?

Já bych si nejradši dal panáka slivovice a bylo by to. Ale už jsem s výsledkem srovnaný.