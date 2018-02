Co pro vás medaile znamená?

Já bych bral i bronz, ale po dojetí předposledního páru bylo jasné, že ho Martina mít bude. Jenom se musela koncentrovat na to, aby se zkusila dostat mezi Holanďanky a dokonce zkoušela jet kolo 32,1. Kdyby to vydržela, šla by na první flek. Jsem teď absolutně šťastný a spokojený, zítra si pobrečím.

Když ten čas na kolo skutečně stáhla, křičel jste, že jede o zlato?

Ano. Křičel jsem, že ještě bojuje o první flek. Že jede na 6:50. Stačilo udržet 32,2 a bylo to. Ale přece jenom tam schází kus tréninku. I tak klobouk dolů. Nemám k výkonu Martiny co říct. Až bude čas, tak se jí pokloním. Ale chtěl bych mluvit o výkonu fanoušků a diváků.

Jak jste vnímal atmosféru závodu?

Byl to dnes český závod, vlna povzbuzování šla kolem dokola. Nikdo tady neměl tolik vlajek jako Česká republika. Chtěl bych poděkovat všem, co byli tady i u televize. Těm, kteří v diskuzích drželi Martině palce, že z olympiády doveze medaili. To pro ni byla obrovská podpora. A Martina sem šla s tím, že si tu medaili odveze.

Co jste jí řekl, když Esmee Visserová zajela tak výtečný čas?

Ať neblázní. Ne, že ji budeš honit a pak přijdeme o placku. Rozumně to rozjeď a uvidíme, na co to bude. Když šla na start, tak věděla, že je bronz skoro jasný. Šlo jen o ten čas 6:54 a dala ho. Jsem spokojený, navíc ani ten odstup od první není daleko.

Co říct na Visserovou?

Kluci, já jsem vás na to upozorňoval, že ona je hlavní kandidátka. Věděl jsem, že nám scházejí tréninky, stál jsem nohama na zemi. Jinak bych se s vámi bavil jinak, řekl bych, že to zkusíme na zlato. Ale tady jsem vám jasně říkal, že i bronz beru. Nakonec Martina podala super výkon. Ta, co vyhrála, si jela výkon svůj. A ty další jely hůř.

Nepřekvapilo vás, jak v sezoně vyletěla vzhůru?

Jí patří jenom gratulace. Dneska jsme si ale přečetli, že Holanďani tipovali, že Martina a Pechsteinová nebudou mít medaili. A to nás trošku vyprovokovalo. Díky jim, že to dali na stránky, protože to byl ten popud. Říkali jsme si: To tedy ne!

Bylo těžké Martinu po závodě na tři kilometry motivovat? Kdy si začala věřit?

Už po té trojce. Věděla, že když na tři kilometry zajela 4:00, pojede i na pětce dobrý čas. Už na té trojce jela rychle, jenom to nestačilo na medaili. Věděla, že pětka je její trať. A že ji jedna předjela? No dobře, stane se.

Martina je mezi sportovními legendami, v počtu medailí překonala i Emila Zátopka.

My nezávodíme s legendami. Ale to, že Martina už legendou je, je pravda. Musíme si uvědomit, že na třetí olympiádě získala medaili. Super, škoda, že není zlatá. Ta hymna by se mi hezky poslouchala. Ale v situaci, v jaké jsme byli, je stříbro nádherné.

Je to první rok Martiny bez zlata od roku 2007. Budete se chtít vrátit na trůn?

Určitě. Protože chyběl měsíc a půl tréninku v rozhodující chvíli sezony. Martina nemohla skákat, nemohla posilovat. Nemohla dělat nic. Aby jela tak, jak nakonec jela, jsme doháněli až tady.