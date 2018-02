Vše vygradovalo čtvrtečním rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která v Lausanne kvůli nedostatku důkazů zrušila doživotní tresty pro 39 ruských sportovců, kteří se proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru odvolali.

„Je to naprosto správné rozhodnutí, které je velice kvalitně podloženo. Mrzí mě jen, že přišlo tak strašně pozdě,“ říká pro MF DNES přední světový expert na sportovní právo Jan Šťovíček.

Osmadvacet z očištěných Rusů může podle CAS dokonce i na olympiádu v Pchjongčchangu, která přitom začíná za pouhých sedm dní. Mezi nimi i velká jména - olympijští šampioni Alexandr Legkov a Alexandr Treťjakov.

Oba mohou znovu doufat, že si na korejských hrách přece jen zazávodí. Šance jsou ale mizivé.

Chyběly důkazy

Víc než dva roky trvalo, než se MOV rozhodl potrestat Legkova a spol. doživotním zákazem startů na olympijských hrách.

„Od začátku ale mnoho expertů tvrdilo, že je potřeba vzít jednoho sportovce po druhém a podívat se, co přesně na něj máme. To se až doteď nestalo. CAS to zvládl v rekordní době za týden,“ chválil Šťovíček arbitráž.

Ta od 22. do 27. ledna vyslechla každého z potrestaných sportovců, který se k CAS odvolal. „A arbitráž se jednohlasně shodla, že důkazy od MOV neměly v individuálních případech stejnou váhu,“ neslo se v prohlášení.

Ve zmíněných osmadvaceti případech nebyly důkazy dostatečné k jakémukoliv potrestání, ve zbývajících jedenácti sice ano, ale sportovcům byl zmírněn trest pouze na nadcházející hry v Koreji.

Očištění Rusové nejspíš očekávali, že obratem dostanou od MOV zpožděnou pozvánku na hry a připojí se tak ke svým 168 krajanům. Jenže to se nestalo, ba naopak.

Místo, aby MOV rozhodnutí arbitráže přijal, zvažuje nyní odvolání k švýcarskému Nejvyššímu soudu, jenž může verdikt CAS zvrátit.

„A to mě hrozně mrzí. CAS potvrdil svou nezávislost, nepodlehl žádným tlakům a já si vážím stanoviska těch rozhodců. V demokratické společnosti a v právním státě se takováto rozhodnutí respektují. Je mi líto, že se s tím MOV nedokáže smířit,“ má jasno Šťovíček.

Pokud by olympijský výbor s odvoláním neuspěl, stále nemusí očištěné Rusy do Koreje pozvat. „Ale to by bylo dětinské,“ říká český právník.

Ruský běžec na lyžích Sergej Usťugov

Dál také existuje i šance pro biatlonistu Antona Šipulina, běžce na lyžích Sergeje Usťugova a další ruské sportovce, kteří nebyli na hry pozváni, byť s dopingem nikdy nebyli spojováni. I oni mohou u CAS tento krok olympijského výboru napadnout.

„Času na projednání je opravdu málo, ale vznikl na to speciální ad hoc panel. Teoreticky se to stihnout dá,“ myslí si Šťovíček. Co z tohohle guláše nakonec ještě bude?