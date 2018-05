Sedmadvacetiletému Wiseovi se první dvě finálové jízdy nevydařily, ale ve třetí se blýskl výkonem, za který dostal 97,20 bodu. Odsunul díky tomu na druhé místo do té doby vedoucího Ferreiru, který předvedl tři vyrovnané pokusy, ale ve třetí jízdě se už dokázal zlepšit pouze na 96,40 bodu.

„Bylo to jako na houpačce. Dvakrát jsem spadl a musel jsem zajet dobrou třetí jízdu. Byl jsem pod velkým tlakem, ale nakonec vyhrálo akrobatické lyžování,“ prohlásil Wise. „Když jsem viděl, jak Alex zajel jednu ze svých nejlepších jízd v životě a Nico předvedl skvělý výkon, tak jsem si uvědomil, že jsme světu předvedli show, jakou si zasloužil. A najednou jsem byl v klidu a nebyl jsem nervózní, jak dopadnu,“ dodal.

Na houpačce byly nakonec celé jeho čtyři roky před olympiádou. Wiseova sestra přišla při nehodě na člunu o nohu, jeho manželce zemřela matka, oběma zemřely babičky a před dvěma lety se po zástavě dechu báli o život ročního syna. „Byla to docela síla, ale i díky tomu všemu jsem dnes jel tak, jak jsem jel. Protože si uvědomíte, jak vypadá opravdové dno,“ uvedl.

Na stupních vítězů se udržel teenager Porteous, jenž dvě hodiny po stejně staré snowboardistce Zoi Sadowské Synnottové vybojoval v Pchjongčchangu druhou medaili pro Nový Zéland, opět bronzovou. „Byl jsem strašně nervózní a třikrát jsem zvracel. Jednou v kavárně, pak do odpadkového koše a naposledy už tady na startu,“ řekl Porteous.

Díky Porteousovi a Sadowské Synnottové skončilo 26 let dlouhé čekání Nového Zélandu na cenný kov ze zimních olympijských her. Nejlepším výsledkem země zůstalo stříbro Annelise Cobergerové ze slalomu v Albertville 1992. „Byla to pro mě velká motivace. A myslím, že jsme konečně zlomili prokletí,“ uvedl Porteous.

Těsně pod stupni vítězů navíc zůstal další Novozélanďan Beau-James Wells, jenž se musel vyrovnat se zraněním svého bratra Byrona z tréninku před finále. Čtvrtý muž z kvalifikace opustil U-rampu v záchranářských saních a kvůli zranění nohy do jízd o medaile nenastoupil.

Ve finále se potloukli Francouz Kevin Rolland a Američan Torin Yater-Wallace, ale oba odjeli ze sněhového koryta po svých.