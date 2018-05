V roce 2014 vezli Američané na olympiádu do Soči tým, který se mohl pyšnit více než dvanácti tisíci zápasy v NHL. Letos hokejistu s opravdovou zkušeností z NHL v sestavě USA budete hledat těžko. Z dvaceti tří jmen má osm Američanů v kolonce odehraných utkání velkou nulu, dalších osm skončilo před stovkou.

Přitom nejde o žádné nováčky. Tím, že trenéři nemohli kvůli zákazu povolat žádného juniora ze tří nejprestižnějších juniorských lig zaštítěných pod CHL, vystoupal věkový průměr mužstva téměř na třicet let!

Jedná se o výběr Američanů působících především v evropských ligách ve Švýcarsku, Rusku, Německu a Švédsku. Několik hráčů hraje v nižší zámořské AHL, ti se mohou zúčastnit pouze proto, že nemají uzavřenou smlouvu s klubem v NHL.

A protože univerzitní hokej nespadá do profesionální sféry, vešli se do sestavy poněkud překvapivě a ojediněle čtyři mladíci.

Za koho hraješ, kapitáne? Já už nehraju

Kapitánem amerického výběru je Brian Gionta, jediné hvězdné jméno na soupisce. Gionta v NHL odehrál přes tisíc zápasů, lídrem týmu je naprosto oprávněně, jenomže i u něj vyvstává trochu absurdní problém. Vítěz Stanley Cupu od minulé sezony nikde nehraje.

Přesto neuslyšíte žádná pochybovačná slova. Gionta je v týmu nedotknutelnou modlou. „Ohromil mě, už když mě vítal, choval se tak mile. Vždyť já jsem jen univerzitní dítě, on hrál v NHL hrozně dlouho,“ řekl na adresu kapitána nejmladší člen týmu Troy Terry.

Sám Gionta bere olympiádu smrtelně vážně, má poslední šanci získat na ní medaili, v roce 2006 v Turíně totiž zažil čtvrtfinálový krach s Finskem. „Plní se mi sen, můžu si splnit jedinou věc, kterou jsem ještě nedokázal,“ doufá v úspěch Gionta.

Roli lídra bude plnit ještě obránce James Wisniewski (552 zápasů v NHL), který momentálně působí ve druhé německé lize. Z NHL odešel před třemi lety po devastujícím zranění kolene během zahajujícího utkání za Carolina Hurricanes.

Do Jižní Koreje se podívá také ve Švýcarsku hrající Mark Arcobello, přezdívaný „Cestovatel“. Maličký útočník dokázal v NHL během jedné sezony 2014-15 obléknout dres čtyř klubů. Zahrál si tehdy za Edmonton, Nashville, Pittsburgh a Arizonu.

Sázka na brankáře

Jediným zveřejněným gólmanem je prozatím Ryan Zapolski hrající za Jokerit Helsinki. 31letý brankář drží v KHL skvělá čísla, pyšní se procentuální úspěšností zákroků (93 procent) i průměrem obdržených branek na zápas (1,68), který je nejnižší v celé KHL.

Další dva gólmany zveřejní vedení USA až v průběhu ledna.

Akce roku 2015 z finské nejvyšší ligy. V hlavní roli Ryan Zapolski:

Splněný sen díky univerzitní NCAA

Nemají podepsanou profesionální smlouvu, studují vysokou školu, přesto si zahrají na olympiádě právě na úkor juniorů, kteří se již stali součástí profesionálního kolotoče.

Pro univerzitní hokejisty zákaz olympiády neplatí, a tak přes všechna očekávání Will Borgen, Ryan Donato, Jordan Greenway a Troy Terry obléknou národní dres. Nejde o žádné vyjukané studenty, kteří hokejku drží pouze na tělocviku ve škole.

Borgen a Donato před dvěma lety získali bronz na mistrovství světa juniorů, Greenway a Terry pomohi zase loni dost významně ke zlatu. Všichni čtyři si úspěšně prošli draftem NHL a jejich budoucnost může být i díky olympiádě ještě zářnější.

„Je to trochu fantaskní, dokončuji Harvard, jsem na vrcholu svého studijního života, takže jsem se na hokej nechtěl moc upínat, ale teď je to tady. Je to vzrušující,“ popisuje své pocity Ryan Donato, draftovaný Bostonem.



Greenway pro změnu prolomí 98 let trvající tabu, stane se prvním černošským hokejistou, který nastoupí za hokejový tým na olympiádě.

Nejznámějším ze čtveřice bude pravděpodobně Troy Terry. Loni na šampionátu juniorů ohromil třemi proměněnými nájezdy semifinále proti Rusku, svým nájezdem rozhodl i následné finále s Kanadou.

USA do Pchjongčchangu odjedou s dost neznámým mužstvem, které by soudě dle jmen nemělo hrát výrazným způsobem o medaile. S věkovým průměrem třicet let nemůže jít ani o cenné zkušenosti pro hokejové naděje. Spíše tak jde o odměnu pro evropské hráče za jejich věrnost zemi.