Byly to nervy, viďte?

Samozřejmě. Od začátku až do konce. Věřili jsme si a možná i díky tomu jsme to vyhráli.

Při nájezdech jste se chytili kolem ramen po vzoru Nagana?

Přesně tak, kopírovali jsme to. Ukázalo se, že to pořád funguje. Ale podržel nás brankář Francouz. Daří se mu a my mu děkujeme.

Máte radost, že jste k postupu tak výrazně přispěl?

Ani jsem ten gól moc neviděl. Jenom jsem slyšel cinknutí o tyčku a pak se kluci začali radovat. Asi to byla rána.

Po vás se trefil Tomáš Kundrátek, v základní skupině Michal Jordán. Čím to, že góly dávají obránci?

Teď jsme je dali my, příště to budou útočníci. Jsme tady jako tým a pracujeme jako tým. Doufám, že tady budeme až do konce turnaje.

Vy kromě gólu máte už asistenci.

Je to super. Ale mám radši, když někoho trefím nebo zblokuju střelu, na to jsem zvyklý. To máte asi jako u útočníků, když dávají góly, jsou zvyklí se radovat, a když dají bodyček, tak se tolik neradují. Je příjemné, když pomůžu i dopředu.

Zaskočili vás Američané?

Hráli na brejky, měli pár dobrých střídání, kdy nás tam zamkli, ale myslím, že jsme udávali tempo hry. Oni se snažili o protiútoky, ve kterých byli hodně nebezpeční. Málem jim to vyšlo, na konci dali břevno. Já se v tu chvíli zrovna válel po ledě. Měli jsme štěstí, ale oni také. Góly mohly padnout na obou stranách. Bylo zasloužené, že utkání dospělo do nájezdů.

Věřil jste Petru Koukalovi, že rozhodne?

Věřil jsem všem klukům, ale i Francíkovi, protože ho vidím při nájezdech na tréninku. Věřil jsem, že to vychytá a půjdeme dál. Je klidný, jistý, s rozehrávkou nemá problém. Asi to na nás přenáší.

Teď vás čeká Rusko. Jaké má Česko šance?

Je to hodně dobrý mančaft plný individualit. Ale hrát se dá s každým. Pokud budeme předvádět naši hru, vyhrát můžeme. Oba mančafty budou unavené, takže se dá čekat taktická bitva. Nikdo nebude chtít vypadnout z cesty za úspěchem.

Jsou Rusové největším favoritem na zlato?

Jsou jedním z favoritů. My jím můžeme být taky, ještě jsme neprohráli, i Švédové hrajou výborně. Bude záležet, jak se kdo vyspí, kdo dostane víc přesilovek a jak je využije.