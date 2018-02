„Přesilovky se nám v sezoně zatím dařily dobře, takže je třeba pokračovat, protože právě ony mohou hrát velký rozdíl ve skóre,“ říkal asistent trenéra Václav Prospal.

Vondrka marodí, jeho místo dostal Kubalík. Hokejisté pilovali přesilovky Z pátečního tréninku české reprezentace

V první formaci je i Roman Horák. Ten si o tuto pozici řekl na mistrovství světa, kde hrál výborně před brankou, že?

Ano. V dnešním hokeji je strašně důležité mít hráče v předbrankovém prostoru. Sebrat brankáři oči. Pro mě jako pro bývalého útočníka - a teď mě brankáři nebudou mít rádi - je jejich výstroj moc velká. Sami gólmani jsou větší, mrštnější. Když tu střelu vidí, tak ji většinou zastaví. Proto potřebujeme hráče do předbrankového prostoru. A kluci si musí uvědomit, že kdo se nebojí do toho prostoru jít, tak si může lehce otevřít cestu do těch speciálních formací.

Ve druhé přesilovce bude mít tu stejnou roli Lukáš Radil?

Ano, ale může tam být alternace či výměna během přesilovky. Tam je nejdůležitější, aby se nám někdo obětoval pro tým, pro tu partu na ledě. I pro zbytek na střídačce, protože ne všichni šanci dostanou. Ale jestliže hráč hledá nějaký čas navíc, chce góly, tak bít se v předbrankovém prostoru je něco, jak na sebe upoutat trenéry.

Přesilovky se v sezoně dařily, což je povzbuzení.

Ale i oslabení se na turnaji v Rusku oproti Karjale ve Finsku zlepšilo. Zatím to přesilovkové rozestavení je takhle, ale nikde není napsané, že se to nemůže změnit. Loni v Budějovicích se nám nedařila přesilovka, změnili jsme složení a najednou jsme dali tři góly. Do zápasu můžete mít plán, ale ten se klidně rychle změní.

Teď osobní otázka - byl jste se už v Soulu někde podívat?

Prošli jsme se s Jirkou Kalousem do Císařského paláce. Trošku se vyfreshovat na vzduchu. Ale my tady nejsme na procházky. Navíc tady je na mě moc lidí. Já jsem z Budějovic, barák mám v Hluboké, tam moc lidí není. A v Americe žiju v Tampě, což taky není velkoměsto. Jenže Soul je takový asijský New York, takže nic pro mě.