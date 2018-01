Nevím, jestli se mám těšit, smála se Vítková před odletem na soustředění

Z Anterselvy jste přijela teprve před třemi dny. Co se dá za tu dobu doma stihnout?

Jenom vybalit, vyprat a zase zabalit (smích). Ale na biatlon jsem nemohla zapomenout ani na chvíli, protože jsem si vybalovala a zase balila biatlonové věci. Jen to tentokrát bylo trochu chaotické, protože jsem to musela rozdělit do dvou tašek.

Dvou tašek? Takže jedna poletí zpátky z Almaty domů?

Ne ne. S tím, co si teď beru do Almaty, poletíme i do Pchjongčchangu, kde přiletí ta druhá taška se servisem 1. února.

I kvůli časovému posunu budete teď trénovat na půli cesty v Kazachstánu. Bude to výhoda?

To uvidíme, je to každopádně zkouška. Věřím, že to máme dobře promyšlené a bude to fungovat. Už dlouho jsme takhle daleko necestovali, snad se to tím rozdělením zvládne. Já se bojím létat, vždycky se snažím usnout, tak snad se to teď podaří.

Jak se vlastně těšíte na soustředění v Almaty?

Ani nevím, jestli se mám těšit. Podle předpovědi totiž má být na místě minus pětadvaceti stupňů, což na trénink není úplně ideální. Uvidíme, jak to bude vypadat ve skutečnosti, ale snad předpověď lže.

Zase na druhou stranu, v Koreji pak má být podobný mráz. I tohle by byl dobrý test, ne?

No, tím to bude aklimatizace se vším všudy. Ale tatranky (maska s membránami proti mrazu) máme všichni, dost se toho bojíme. Nevíme pořádně, jak se do toho oblékat. Nejvíc nám mrznou asi ruce.

V jakém rozpoložení vlastně na soustředění odlétáte? Po povedeném druhém trimestru vypadáte natěšeně.

Já se hlavně těším na další závody, protože ve druhém trimestru jsem si dokázala, že dokážu jezdit s nejlepšími. Byla jsem na stupních vítězů, zůstávám na té vlně, i když poslední závod v Anterselvě nebyl ideální, to už jsem neměla moc fyzických sil. Každopádně jsem ráda, že jsem ty dva předchozí závody v neoblíbené destinaci zvládla.

Co je potřeba udělat pro to, aby se člověk na olympiádě nerozklepal?

Těžko říct, já se snažím ty závody brát jako každé jiné. Neberu to tak, že je to nějak speciální závod, že je to olympiáda, snažím se na to nemyslet. Vím, že když do toho dám maximum a všechno se mi sejde, bude z toho pěkný výsledek.