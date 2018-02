Slalom žen - po čtyřech odkladech zrušeno.

Vytrvalostní závod biatlonistek - zrušeno rovněž.

Z alpských disciplín se dosud na těchto hrách odjela jediná, mužská superkombinace. Na čekačce jsou mužský sjezd i ženský obří slalom. Nastává čas pro čím dál komplikovanější improvizaci v programu her. Slalom byl podle plánu B prozatím přesunut na pátek.

„Kdyby foukalo dalších 11 dnů, pak máme problém. Zatím ne,“ uklidňuje napětí Mark Adams, mluvčí Mezinárodního olympijského výboru. Ovšem Livio Magoni, kouč slovenské favoritky Petry Vlhové, poukazuje: „Pokud se slalom nepodaří odjet ani v pátek, bude už velmi obtížné další program sladit.“

Odstartovat závod ve středečním dopoledni by však znamenalo učinit z něj hříčku přírody. „Nebylo by to regulérní,“ ujišťuje česká reprezentantka Gabriela Capová. „Na trati byly obrovské poryvy větru, takže kdyby fouklo proti, stály bychom na místě.“

Wittová: Olympijský rekord větru

V přímořském Kangnungu, centru ledových sportů, vichr vrhal auta na svodidla u silnice, povalil plot u novinářské vesnice a způsobil evakuaci tiskových středisek ve venkovních stanech. Pro diváky byla zcela uzavřena venkovní část Olympijského parku i největší „superstore“ se suvenýry.

Málem odfouknutá legenda Katarina Wittová po cestě z krasobruslařské haly na Instagram psala: „Tohle je nový olympijský rekord větru.“

V biatlonovém areálu Alpensia se jury rozhodla v 16 hodin odložit vytrvalostní závod žen na čtvrteční odpoledne (9.15 českého času) i přesto, že v tu chvíli zde foukal relativně přijatelný vítr.

„Existovala však předpověď, že postupně zesílí. A ty předpovědi jim tu vycházejí,“ podotkl šéftrenér Ondřej Rybář, působící i coby člen mužské jury.

„Bylo nutné udělat rozhodnutí dostatečně dopředu. Není dobré závodníkům odkládat celou proceduru zahřívání a nástřelu,“ vysvětloval Rybář. „Sice byly na tréninku momentálně jedny z nejlepších podmínek, ale stejně po dvou třech minutách přicházely silné poryvy, kdy se střílet nedalo. Což je pro vytrvalostní závod, kde za každý nesestřelený terč dostáváte penalizaci jedné minuty, docela zásadní. Nešlo by o férový závod.“

Podle Rybáře panovaly při stíhacím závodě mužů podmínky ještě výrazně horší, ale tehdy byly pro všechny víceméně obdobné. „Zato ve vytrvalostním závodě by třeba pět závodnic mělo vítr na střelnici ideální a další tři by se tam praly s poryvy a musely čekat, až se zklidní.“

Co provede vítr s psychikou olympioniků?

Biatlonové týmy měly informace, že odklad středečního závodu hrozí, už od úterního večera, proto na něj byly závodnice psychicky připravené. „Někomu ten odklad i pomůže, je to den na regeneraci navíc,“ usoudil Rybář.

Naopak slalomářky, které se brzy ráno už rozjezdily na svahu, načež jim start opakovaně odsouvali, si postěžovaly na náročnost takové situace.

„Asi vědí, co dělají. Ale byla jsem nastavená na závod a potom nahněvaná z toho, co se děje,“ prohlásila Petra Vlhová. Její trenér Magoni podotkl: „Pro psychiku lyžařek je velmi náročné udržet koncentraci během čtyř odkladů, potom se vrátit do vesnice a koncentrovat se zase na další den.“

Už při úterní superkombinaci mužů vál extrémní vítr. „Sjezd byl proto nevyzpytatelný,“ vykládal celkově šestnáctý Ondřej Berndt. „Někomu to fouklo víc, jinému míň.“¨

Neregulérním se stal při větru o rychlosti 55 km/h i pondělní ženský slopestyle, jenž se dle mnohých aktérek proměnil v hazard se zdravím.

Organizátoři napravují škody, které spáchal v dějišti olympijských her příliš silný vítr.

„Nikdy jste nevěděli, jestli vám foukne zespoda, svrchu, z boku,“ popisovala Śárka Pančochová. „Nemělo smysl riskovat zdraví. Hrálo se o to, kdo vůbec dojede. Všechny jsme si popřály, ať to přežijeme ve zdraví.“

Rovněž Slovenka Klaudia Medlová si tehdy pod svahem posteskla: „Fouká to naprosto nekonzistentně, někomu jo, někomu ne. Není to vůbec fér.“

Nejde však ani zdaleka o první zimní olympiádu, kterou rozmary počasí takto narušily.

Blizzard na hrách v Sarajevu 1984 způsobil téměř týdenní odklad sjezdů. Čtyři dny se vyčkávalo s rychlostními lyžařskými disciplínami také v Naganu 1998, kde byly na vině déšť, husté sněžení i mlha. Déšť měnil program ve Vancouveru 2010. A hustá mlha přinutila jury o den posunout hromadný závod biatlonistů v Soči 2014.

Tehdy odklad Čechům neublížil. Následujícího dne si Ondřej Moravec běžel pro bronz.

Předpověď na čtvrtek hlásí v Pchjongčchangu podstatně mírnější vítr. Snad tedy odjedou svá klání biatlonisté, jak ženy, tak muži, a dočká se i Ester Ledecká, které na čtvrtek odložili obří slalom lyžařek.

„Ale tady stejně nikdy nevíte, co se tu stane,“ poukazuje bez ohledu na předpověď meteorologů na nevypočitatelnost korejského větru kouč Livio Magoni.