Na olympiádu nesmí, fotbalovému MS šéfuje. Kdo je ruský šíbr Mutko?

Vitalij Mutko – padouch, olympijským hnutím doživotně vyobcovaný ze všech zimních i letních her.

Jenže na tenhle verdikt dělá souběžně dlouhý nos Vitalij Mutko – ruský vicepremiér, mocný sportovní funkcionář a hlavně šéf fotbalového mistrovství světa 2018.

Toto je nejvýše postavený představitel Ruska „pod palbou“.

Mutko býval ministrem sportu, ikonický je třeba snímek ze Soči, na němž Vladimir Putin dumá, hledí do dáli – a po jeho boku totéž kopíruje Mutko, oděn v bundě výpravy s obřím nápisem RUSSIA.

Vitalij Mutko sleduje lyžařské závody na olympijských hrách v Soči ve společnosti prezidenta Vladimira Putina.

Od časů, co začala být odkrývána dopingová konspirace, paradoxně tento 58letý mocný bafuňář politicky ještě povýšil. Rtuťovitá tvář, loajální chování k Putinovi, s nímž se znají z Petrohradu. A tomu adekvátně okázalý styl – na olympiádě ve Vancouveru jen za snídaně platil účet 4500 dolarů. „A proč se nestaráte o to, kolik platil francouzský ministr?“ bránil se tehdy útokem.

To je ovšem jen obskurní detail mezi mnohem vážnějšími věcmi.

Právě tehdy Mutko údajně dostal „státní úkol“ pozvednout po olympijském fiasku v Kanadě ruský tým pro domácí hry v Soči do nových výšin.

Ano, v roce 2014 to u Černého moře byly medailové žně. Za jakou cenu, tomu se věnují závěry komisí, na jejichž základě MOV vydala Rusku podmíněnou stopku.

Mutkovi pak doživotní zákaz vstupu na olympiádu, což slovy klasika na jiné funkce nebude mít vliv. Dál zůstává tím, kdo šéfuje fotbalové megaudálosti. To on jako hlava šampionátu má vítat vzácné hosty.

„A toto rozhodnutí MOV přípravy šampionátu nijak neovlivní,“ uvedla obratem FIFA.

Ne že by snad hurikán emocí kolem Mutka měl utichat. Víří, patrně však bez následků. „Přidejte to k důvodům, proč by se v Rusku fotbalové mistrovství nemělo konat,“ burcuje sice vlivný americký senátor John McCain, ale šance, že by taková slova vyvolala reálný efekt, se zatím rovnají zhruba tomu, že netrénovaný člověk zítra přeplave Beringovu úžinu.

Z Mutka je symbol. Člověk mocný i všehoschopný, šéfující i delegující úkoly. Člověk, který nyní schytal oprávněný verdikt – i za davy dalších viníků, skrytých za jeho rozložitá ramena.