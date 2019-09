Pořadatelé OH v Tokiu neuvažují o zákazu japonské vlajky z války

Korejci požadují zákaz používání japonské vlajky s vycházejícím sluncem z válečného období v době konání olympijských her v Tokiu.

Pořadatelé olympijských her v Tokiu neuvažují o tom, že by zakázali používání kontroverze vzbuzující japonské vlajky s vycházejícím sluncem. V oficiálním prohlášení sice oznámili, že zvažují zařazení vlajek neúčastnických zemí mezi předměty, které nesmí být na sportovištích, podle mluvčího Masy Takaji to ale bylo myšleno v obecné rovině.

K zákazu používání vlajky s červeným sluncem a 16 paprsky vyzvala Korejská republika pořadatele už v srpnu, ti to ale už tehdy odmítli s tím, že vlajka nepředstavuje politický symbol a není zakázaná. Korejci se proto tento týden obrátili i na Mezinárodní olympijský výbor. Korejci chtějí, aby MOV v Tokiu zakázal japonskou vlajku z války Historická vlajka je v Koreji a dalších asijských zemích vnímána jako symbol japonského „imperialismu a militarismu“ z první poloviny minulého století. Pro lidi je trpkou připomínkou válečné minulosti japonského císařství, jež v letech 1910-1945 vládlo Korejskému poloostrovu. Představitelé korejského ministerstva kultury, sportu a turismu se proto obrátili dopisem na prezidenta MOV Thomase Bacha. Podle nich vlajka otevírá rány a jizvy z minulosti a pro Asijce je tím, čím je pro Evropany svastika zneužitá nacisty. Korejská strana také připomněla, že vlajku na reprezentačních zápasech zakázala i fotbalová federace FIFA.