Samkovou zvolili v interních volbách sami čeští olympionici. Vybírali ze jmen 43 sportovců, kteří již dříve potvrdili, že se chtějí slavnostního zahájení zúčastnit.

Mezi omluvenými byla naopak řada medailových kandidátů, především těch, na něž čekají o víkendu první starty: Martina Sáblíková, Veronika Vítková nebo Ondřej Moravec.

Ze zahájení se omluvily rovněž Ester Ledecká, která nechce trávit čtyři hodiny venku s rizikem možného nachlazení, a také Karolína Erbanová.

Přítomen nebude ani hokejový tým, až do 12. února pobývající na přípravném kempu v Soulu.

Eva Samková, šampionka z her v Soči 2014, byla tudíž logickou volbou.

O výsledcích volby se dozvěděla od šéfa mise Martina Doktora krátce poté, co v úterý po příletu do Koreje přicestovala do olympijské vesnice v Pchjongčchangu.

„Fakt jo? Ježíšmarjá, ježíš, děkuju moc. Děkuju všem našim sportovcům, kteří pro mě hlasovali,“ reagovala snowboardistka. „Měla jsem tajné zprávy od skokanů, že mi dali hlasy, takže skokani, díky!“

Doktor si průběh voleb pochvaloval: „Prosadil jsem, aby si vlajkonoše volili sami sportovci, ten systém se mi líbí. Připadá mi to lepší, než když o něm v jiných zemích rozhodne samo vedení výpravy.“

Premiérově si čeští sportovci vybírali svého vlajkonoše na Evropských hrách v Baku 2014, kde jím byl triatlonista Tomáš Svoboda, a potom i na olympijských hrách v Riu 2016. Tam zvolili judistu Lukáše Krpálka.

„Překvapilo mě, kolik olympioniků se do hlasování zapojilo tentokrát,“ uvedl Doktor v Pchjongčchangu. „A to jsem si předtím říkal, že jsou sporťáci laxní a že jich bude hlasovat třeba jen třetina.“

Jako první hlasoval bobista Jakub Nosek, celkem se zapojilo 62 z 93 olympioniků. „Já dala hlas Johnymu Kubičíkovi, takže měl minimálně jeden,“ popisovala Samková.

Alespoň jeden hlas dostalo celkem deset sportovců, nicméně snowboardistka vyhrála s neochvějnou převahou.

Samková tak prodlouží řadu českých vlajkonošů na zimních hrách, kterými byli vždy buď budoucí nebo minulí olympijští medailisté: Aleš Valenta, Martina Sáblíková, Jaromír Jágr a Šárka Strachová.