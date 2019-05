Začal prodej vstupenek na OH v Tokiu, zatím jen pro Japonce

Olympijské hry

Zvětšit fotografii Prodej vstupenek na olympijské hry 2020 v Tokiu odstartovali japonská komička Naomi Watanabeová a bikrosový jezdec Rimu Nakamura. | foto: AP

dnes 9:10

Organizátoři olympijských her v Tokiu 2020 zahájili ve čtvrtek první vlnu prodeje vstupenek. Do 28. května o ně mohou žádat zatím pouze japonští občané, přičemž při předpokládaném velkém zájmu se o majitelích lístků na 33 sportů bude losovat. Prodej vstupenek do zahraničí začne 15. června.

Mezi Japonce se rozdělí 70 až 80 procent všech lístků, zbytek se poté bude prodávat prostřednictvím autorizovaných prodejců v jednotlivých zemích. Nejlevnější lístky bude možné pořídit za symbolických 2020 jenů (400 korun), nejdražší budou lístky na slavnostní zahájení, které budou stát až 300.000 jenů (60 000 korun). Cena většiny vstupenek na olympijská sportoviště pak nepřesáhne 8000 jenů (1600 korun). Druhé olympijské hry v Tokiu po premiéře v roce 1964 se budou konat od 24. července do 9. srpna příštího roku. Vstupenky na navazující paralympiádu se začnou prodávat letos v létě.