Zpráva o stavu týmu biatlonistek. Jsou čtyři. A za nimi zeje díra

úno 23 2018

Pchjongčchang (Od našeho zpravodaje) - Markéta Davidová se s tím po ženské štafetě nepárala a řekla to na plná ústa: „Stojku jsem totálně nezvládla. Vítr jsem měla dobrý. Ale podložky se smekaly, já si špatně stoupla a pokazila to dalším lidem z týmu. Přitom dnes byl výborný výsledek hratelný. Jen se podívejte, kdo vyhrál. Bělorusky! Stačilo, abychom podržely střelbu, jenže to jsme neudělaly. Bohužel.“