Pro Ledeckou, která může jako první v historii závodit na olympiádě na lyžích i na snowboardu, to měl být první start na hrách v Koreji. Vedle obřího slalomu by měla jet ještě super-G. Na prkně bude favoritkou paralelního obřího slalomu.

„Od rána bylo jasný, ze je něco ve vzduchu. Ukázalo se, ze to byli drobnější Korejci, kteří se nestihli zakotvit,“ glosovala zrušení závodu Ledecká. Litovala snowboardistky, které nakonec musely závodit.

„Přitom slopestyle je nebezpečný i v bezvětří. Takže plavaly vzduchem nakonec i snowboardačky. Chtělo se mi jít za ně stávkovat! Přivázat se k zábradlí navzdory větru a minus 20 stupňům,“ řekla Ledecká. Nadále věří, že všechny své plánované starty zvládne. „Vzhledem k předpovědím se ale asi poohlídnu po nějakém sportu v hale.“

Spolu s Ledeckou měly do obřího slalomu nastoupit Kateřina Pauláthová, Martina Dubovská a Gabriela Capová.

„Asi to bylo správné rozhodnutí, protože podmínky byly přísné,“ poukázala Pauláthová na vichr a pocitový mráz -29 stupňů.

„Teplota ještě OK, to se svlíkneš a jedeš, ale brány ležely, takže by to nebylo regulérní. Bylo by to nefér a hlavně nebezpečné, protože jsou na trati hupy, a jak se udělá jakoby tornádo, tak není vidět, kam se jede, a člověk musí zastavit, jinak se zabije,“ řekla.

„Nestává se často, aby na trati foukal vítr skoro stokilometrovou rychlostí a bylo dvacet pod nulou,“ řekl bývalý francouzský sjezdař Luc Alphand, jehož dcera Estelle na hrách startuje a reprezentuje Švédsko.

„Vítr je příliš silný, mráz nepříjemný a závodnice by jen při prohlídce promrzly. Nebylo možné jet, i když to je škoda, protože trať samotná a vytyčený obří slalom jsou perfektní,“ řekl.

V dějišti her velmi silně fouká už druhý den a alpští lyžaři ještě nedostali šanci závodit o medaile. Ve čtvrtek by se teď měly rozdávat hned dvě sady. Start prvního kola ženského obřího slalomu je naplánován na 1:30 SEČ, druhé začne v 5:15, sjezd mužů bude odstartován ve 3:00.

Dva lyžařské olympijské závody v jeden den se jely naposledy v Turíně 2006, kdy přišly na řadu obří slalom mužů a super-G žen.

Mezinárodní olympijský výbor zatím změny programu neznepokojují. „Je dost času, máme náhradní dny. Na všechny závody dojde,“ uvedl mluvčí Mark Adams.

Ředitel ženských závodů Mezinárodní lyžařské federace FIS Atle Skaardal tak klidný nebyl. „Ten program je napěchovaný a předpověď nepříznivá. Nejméně do středy má foukat. Pokusíme se sestavit realistický plán,“ řekl.

V úterý je na programu kombinace mužů, ve středu mají závodit slalomářky.