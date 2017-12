Rusové na zimní olympiádě budou. Smí startovat pod neutrální vlajkou

Jak se vyvíjela dopingová aféra 3. listopadu 2014 - Německá televize ARD obvinila ve svém dokumentu Rusko ze systematického dopingu, korupce a vydírání. Autoři upozornili i na následné zakrývání pozitivních testů a neochotu jejich vyšetřování ze strany funkcionářů. Prosinec 2014 - V souvislosti s obviněním z dopingu odstoupil šéf Ruské atletické federace Valentin Balachničev z funkce pokladníka mezinárodní federace IAAF. Funkcí v IAAF se vzdali i šéf lékařského a antidopingového oddělení atletické federace Gabriel Dollé a marketingový poradce Papa Massata Diack, syn tehdejšího šéfa federace Laminea Diacka. Do čela tříčlenné komise, která se měla zabývat dopingem v Rusku, byl jmenován bývalý šéf Světové antidopingové agentury WADA Richard Pound. WADA si v rámci vyšetřování odvezla z Moskvy přes 3000 vzorků. Únor 2015 - Předseda Ruské atletické federace Valentin Balachničev kvůli sérii dopingových skandálů po téměř čtvrt století ve funkci rezignoval. Listopad 2015 - Francouzské úřady zahájily vyšetřování bývalého šéfa IAAF Laminea Diacka v souvislosti s korupcí a praním špinavých peněz. WADA odebrala kvůli podezření ze systematického dopingu ruských atletů akreditaci moskevské laboratoři. Mezinárodní olympijský výbor pozastavil čestné členství bývalému šéfovi IAAF Diackovi a vyzval federaci, aby začala disciplinární řízení s ruskými atlety obviněnými z dopingu. 13. listopadu 2015 - IAAF na návrh WADA pozastavila členství ruskému svazu, což znamenalo zákaz startu v mezinárodních soutěžích. O několik dnů později ustavila IAAF nezávislý inspekční tým, který má dohlížet na reformy v ruské atletice. WADA následně suspendovala ruskou antidopingovou agenturu RUSADA, jejíž fungování označila za nevyhovující. Červen 2016 - WADA zveřejnila, že za půl roku byli ruští sportovci ve více než 50 případech přistiženi při dopingu, ještě víc se jich kontrolám vyhnulo. S tím jim měla pomáhat i ruská tajná služba a další státní složky. 21. června 2016 - MOV uvedl, že respektuje rozhodnutí IAAF o potrestání ruských atletů. 25. června 2016 - Ruští atleti se proti rozhodnutí IAAF hromadně odvolali k mezinárodní arbitráži CAS. 21. července 2016 - CAS zamítl odvolání ruských atletů proti trestu od IAAF. 24. července 2016 - MOV nevyloučil Rusko z OH v Riu de Janeiro. Rozhodnutí o účasti sportovců na olympiádě ponechal na federacích jednotlivých sportů. Rusové nesměli nominovat žádného sportovce, který v minulosti dostal trest za doping. Z původní ruské nominace vypadlo kvůli dopingovému skandálu celkem 116 olympioniků, někteří však později uspěli s odvoláním k CAS. 7. srpna 2016 - Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) vyloučil kvůli státem organizovanému dopingu celou ruskou výpravu z paralympijských her v Riu de Janeiro. 24. října 2016 - Náměstek ministra sportu Jurij Nagornych, jedna z hlavních postav obřího dopingového skandálu, byl propuštěn. Již dříve ve funkci ministra sportu skončil Vitalij Mutko, ten však byl povýšen do funkce místopředsedy vlády pro sport, turistiku a výchovu mládeže. 3. listopadu 2016 - Ruský parlament schválil zákon, který zavádí nové tresty za doping včetně vězení pro trenéry a sportovní funkcionáře navádějící sportovce k užívání zakázaných preparátů. Zavedení moderního antidopingového systému později schválil i ruský prezident Vladimir Putin, který nicméně dopingový skandál odmítl s tím, že jej považuje za součást protiruské kampaně. 7. prosince 2016 - MOV prodloužil předběžná opatření vůči Rusku. 9. prosince 2016 - WADA zveřejnila druhou část zprávy o dopingových praktikách v Rusku. Vyplývá z ní, že mezi roky 2011 a 2015 profitovalo ze systematického dopingu více než tisíc ruských sportovců. MOV v reakci na to oznámil, že nechá znovu otestovat všechny ruské vzorky z OH v Londýně i v Soči. Zpětné testování vzorků zatím vedlo k diskvalifikaci 27 ruských sportovců z her v Pekingu 2008 a Londýně 2012. 13. prosince 2016 - Kvůli rozsáhlému dopingovému skandálu v ruském sportu přišlo Soči o pořadatelství únorového mistrovství světa v jízdě na bobech a skeletonu. Později potkal stejný osud i Světový pohár a juniorský světový šampionát v biatlonu, SP v rychlobruslení i finále SP v běhu na lyžích. 23. prosince 2016 - MOV zahájil disciplinární řízení s 28 ruskými sportovci, kteří jsou podezřelí z manipulace se vzorky na OH v Soči. 28. prosince 2016 - Rusko poprvé přiznalo, že v zemi existoval státem řízený dopingový program. Uvedla to ředitelka národní antidopingové agentury Anna Anceliovičová. 1. listopadu 2017 - MOV kvůli dopingové kauze v Soči potrestal doživotním zákazem startů na OH běžce na lyžích Alexandra Legkova a Jevgenije Bělova a zároveň diskvalifikoval oba závodníky ze všech olympijských soutěží. Legkov vyhrál závod na 50 km a pomohl ruské štafetě ke stříbru. Oba se stali prvními ruskými sportovci, kteří byli od MOV kvůli dopingu a manipulaci se vzorky na hrách v Soči potrestáni. 16. listopadu 2017 - WADA rozhodla, že ruské antidopingové agentuře (RUSADA) zatím nevrátí akreditaci pro provádění testů. 27. listopadu 2017 - Po diskvalifikaci dvou ruských biatlonistek kvůli dopingu připadl bronz ze štafety na OH v Soči českému kvartetu. 1. prosince 2017 - MOV kvůli dopingu na OH v Soči diskvalifikoval další ruské sportovce, celkem jich kvůli systematickému a státem řízenému dopingu a manipulaci se vzorky potrestal 25. (ČTK)