K české hokejové reprezentaci se připojila trojice hráčů z Chabarovsku

Trojice krajánků z Amuru dorazila oproti ostatním hráčům z Kontinentální ligy později, protože poslední utkání absolvovala 27. ledna v Číně. „A následně jsme jim dali i pár dní na odpočinek,“ vysvětlil Jandač.

Základ kádru se v hale pražské Sparty připravuje od pondělí, ve čtvrtek odpoledne dostali všichni hráči volno a opět začnou trénovat v sobotu v podvečer. V neděli tým doplní útočníci Roman Červenka, Michal Birner a Dominik Kubalík působící ve švýcarské lize.

Zástupci české extraligy budou s týmem trénovat až přímo v Soulu, kam tým odletí na dvě části v pondělí a v úterý. Výjimkou je pouze útočník Sparty Michal Řepík, jenž by se měl zapojit již do poslední pondělní přípravy v Česku.

Kolář, Jordán a Zohorna do Česka přiletěli přímo z Číny v neděli. „Pár dní volna nám pomohlo. Trochu jsme se aklimatizovali a zapojili se do tréninku,“ řekl Jordán, který to z Chabarovsku má se spoluhráči výrazně blíže do Koreje než do Prahy.

„Už je to celkem v pohodě. My jsme se udržovali v moskevském čase, takže adaptace nebyla tak hrozná,“ poukázal Zohorna na to, že je na časté změny časových pásem s týmem Chabarovsku zvyklý a snaží se možná rizika minimalizovat. „Tělo si už taky asi trochu zvyklo. Navíc v této sezoně nemáme cestování tolik jako v té minulé,“ podotkl útočník, který na Dálném východě působí již třetí sezonu.