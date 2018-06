Čeští medailisté ze ZOH v Koreji dostanou vyšší odměny, než se čekalo

ZOH 2018

Zvětšit fotografii Dvojnásovná olympijská vítězka Ester Ledecká nově získá 4,8 milionu korun, o které se může s týmem podělit. | foto: Michal Sváček, MAFRA

dnes 15:27

Čeští sportovci, kteří přivezli ze zimních olympijských her v Koreji cenné kovy, dostanou vyšší odměny, než původně schválil Český olympijský výbor (ČOV). Za zlato to bude 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu. Nebudou už ale vyčleněny další peníze pro jejich realizační týmy. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Nic podle něj nebrání tomu, aby sportovci peníze brzy dostali.

Původně měli reprezentanti za zlato získat 1,75 milionu korun, za stříbro 875.000 a za bronz 525.000. Další peníze měly být podle usnesení ČOV určeny pro realizační týmy. Dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká měla dostat 3,5 milionu korun a dalších 1,2 milionu měl inkasovat její tým. Nově získá 4,8 milionu korun, o které se může s týmem podělit. Stříbrné medaile získali rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář. Na odměny za olympijský bronz čekají biatlonistka Veronika Vítková, snowboardcrossařka Eva Samková a rychlobruslařka Karolína Erbanová. „Ty částky se týkají olympiády, která proběhla. Samozřejmě to chceme držet i dál. Podotýkám ale, že je to odměna tomu sportovci. Já myslím, že ty odměny, které dáváme sportovcům, nebrání tomu, aby oni rozhodli sami, jakou měrou se ten realizační tým podílel, a případně ho ocenili,“ řekl Plaga. Celkově ministerstvo školství na odměnách sportovcům vyplatí 12 milionů korun. Původní schválená suma včetně odměn pro realizační týmy byla podle dřívějšího vyjádření ČOV 9,475 milionu korun. Olympijští medailisté letos na peníze čekají déle než obvykle. Zpoždění vzniklo kvůli tomu, že odměny už nevyplácí ČOV, ale ministerstvo školství. K tomu bylo potřeba mít schválené nařízení vlády. Celý legislativní proces ale už skončil a sportovci by měli mít peníze brzy na účtech. „V tuto chvíli už nic nebrání tomu, aby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy konečně ocenilo úspěšné olympioniky, naše medailisty z olympiády,“ dodal Plaga.