Po posledním tréninku před „mixem“ to novinářům oznámil český šéftrenér Ondřej Rybář. V širší nominaci jsou ještě Eva Puskarčíková a Michal Šlesingr. „Ale na přihlášce budou tihle čtyři. Což se asi po vývoji tady dalo trochu očekávat,“ uvedl Rybář.

Mužští členové české smíšené štafety: Michal Krčmář a Ondřej Moravec.

Bylo nejsložitější rozhodování o druhé ženě mimo Vítkovou?

Nemyslím, že by Makula (Davidová) tady na to neměla. Běhá jí to tu, střílí. Určitě to nebyl žádný oříšek - byla tu druhá nejrychlejší a štafetu stavíme tak, abychom měli co největší šance.

Trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář

Je dobře, že si Davidová už vyzkoušela ženské štafety?

Určitě je to lepší a je to informace, která byla pro nás trenéry důležitá. Nemyslím, že by nějakou štafetu úplně pokazila, což jí nahrává. Pak je jednodušší takového závodníka nominovat. Je si vědoma toho, že tu nezávodí vůbec špatně a že má v týmu svoje místo. Možná je tam malá nervozita, každopádně nemá být z čeho. Je to závod jako každý jiný, člověk chce stejně každý zajet co nejlíp.

Záda Veroniky Vítkové už jsou méně problematická?

I teď na tréninku říkala, že to je lepší. Je tu v pohodě střelecky i běžecky. Pokud není žádný zdravotní problém, místo ve štafetě má. Ať už se na prvním úseku pojede rychle, nebo se bude taktizovat, v hlavě to zvládá dobře.

Třetí Ondřej Moravec tu vykazuje lepšící se tendence, že?

Zaklepu to, ale střelecky se po nervózním začátku hrozně stabilizoval. Je to zase ten starý známý Ondra. I tu stojku má hodně silnou, každopádně na třetím úseku je on proto, že kdyby přišlo „tvrdý na tvrdý“, tak Michal potvrdil, že je finišmanem, kterého se může bát spousta závodníků.

Jak vysoké ambice české kvarteto bude mít?

Smíšená štafeta byla dlouho naše vlajková loď, poslední dva roky už úplně naší doménou není. Je to tím, že se týmy hrozně srovnaly. Už tu není osm nebo deset štafet, co se můžou rvát o širší pódium, ale spíš čtrnáct. Náš cíl ovšem vždycky byl bojovat o šestku; bude to těžké, ale nemyslím si, že bychom tu měli slabé závodníky.