V pondělí se do soutěží na ZOH zapojí dvanáct českých sportovců. Už ve dvě hodiny středoevropského času se představí snowboardistky a krasobruslaři.

Český taneční pár Cortney Mansourová a Michalem Češkou vstoupí na led jako první z 24 dvojic. Krasobruslařská soutěž začíná krátkými tanci, cílem je postoupit mezi dvacítku nejlepších, která bude pokračovat v úterý volnými tanci.

Olympijskou premiéru bude mít disciplína Big Air, při které snowboardistky předvádějí extrémně vysoké skoky. Do kvalifikace nastoupí dvě české reprezentantky. Po šestnáctém místě ve slopestylu se představí Šárka Pančochová, první start v Pchjongčchangu čeká Kateřinu Vojáčkovou, která byla nominovaná dodatečně a dorazila až v průběhu her. O postup do dvanáctičlenného finále bude soutěžit 26 snowboardistek.

Volno má v pondělí biatlon, sjezdové lyžování i mužský hokej. Hokejistky však už čeká semifinále. V 5:10 hodin se utká USA s Finskem a ve 13:10 Kanada s ruským výběrem.

Medaile se dnes rozdělují ve třech sportech. Druhou polovinu soutěže absolvují závodníci na dvojbobech, rychlobruslaře čeká nejkratší sprint a poslední olympijský závod čeká skokany na lyžích. Mezi dvanácti týmy je i česká čtveřice Vojtěch Štursa, Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek.

Do závěrečných bojů jdou i dva české dvojboby. Posádka Dominik Dvořák s Jakubem Noskem je na 14. místě, Jan Vrba a Jakub Havlín drží průběžné 23. místo.