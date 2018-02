Bledě modrý Airbus korejských aerolinek, na kterém nechyběl olympijský polep, přistál s většinou české výpravy, která celkem čítala 95 reprezentantů.

Už po příletu zamířili na tiskovou konferenci bronzová Karolína Erbanová s Jiřím Kejvalem. Předseda Českého olympijského výboru si pochvaloval zejména skvělou připravenost organizátorů.



„Nevěděli jsme, co od toho čekat. Velkou neznámou byli také fanoušci. Nakonec si odvážíme více než dobrý dojem.“



Největší radost mu ovšem udělaly úspěchy českých sportovců. „Zvládli jsme všechno, co jsme si přáli. Ale i to, v co jsme vůbec nedoufali,“ byl spokojený s výsledky Kejval.

Zároveň okomentoval nepříliš veselý fakt, že o největší úspěchy na hrách se postarali sportovci, kteří se připravovali individuální cestou, mimo systém.

„Kdy budeme mít konečně rychlobruslařský ovál? Bůh ví, že si přeju, abychom tu něco takového měli. Přitom to nemusí být hala za miliardu, stačí i nekrytý okruh. Protože nejde jen o naše medailistky, ale hlavně o nastupující generaci. Chce to jen někoho, kdo sebere odvahu a půjde do toho,“ vysvětloval Kejval a dodal, že právě špatně nastavený systém je největší slabinou českého sportu.

Erbanovou, která skončila třetí v závodě na 500 metrů, dlouhý let z Koreje unavil. „Proto bych to dnes s oslavami nepřeháněla. Ale českého piva jsem si užila dost po mém závodě i u hokeje,“ usmívala se.

Na Staroměstském náměstí bude i Ledecká

Češi si vedli pod pěti kruhy nad očekávání dobře, když získali sedm medailí. Více si jich v přivezli už jen před čtyřmi lety z ruského Soči.



Dvě zlata získala Ester Ledecká, první žena, která kdy na zimních olympijských hrách triumfovala ve dvou odlišných sportech. Přemožitelku nenašla ani v lyžarském super-G, ani v paralelním obřím slalomu snowboardistek.

Ledecká pochopitelně nebude chybět na Staroměstském náměstí a již žertovala o tom, že se musí připravit na případný nezájem fanoušků.

Cenné kovy vybojovali také rychlobruslařky Martina Sáblíková s Karolínou Erbanovou, snowboardistka Eva Samková a biatlonisté Veronika Vítková a Michal Krčmář.



První část programu na Staroměstském náměstí patřila historickým úspěchům českých sportovců na hrách. Návštěvníci se prostřednictvím obřích obrazovek ohlédli třeba za naganským zlatem českých hokejistů, triumfem běžkyně Kateřiny Neumannové z Turína 2006 nebo stříbrem skokana Pavla Ploce z her v Calgary 1988.



Po čtvrté hodině odpolední odstartovaly oslavy úspěchů her v Pchjongčchangu, které v neděli skončily slavnostním ceremoniálem.

Potvrzenými hosty jsou medailisté Ester Ledecká, Martina Sáblíková, Michal Krčmář, přítomna bude také rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. Snowboardistka Eva Samková pošle fanouškům video zdravici. Dalšími hosty budou Kateřina Neumannová a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička.

Slavnostní program na Staroměstském skončí po hudebním vystoupení kolem 19.00.