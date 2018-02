Narodil se do hokejové rodiny Buttonových v americkém Rochesteru. Vystudoval ekonomii. V pětadvaceti začal manažerskou kariéru v NHL. V různých rolích se otáčel dvacet let. Pomohl Dallasu ke Stanley Cupu, šéfoval Calgary.

Poté se bodrý chlap s pevným stiskem ruky a širokým úsměvem stal uznávaným televizním analytikem a odborníkem na talenty mířící do NHL. Na olympiádě pracuje pro kanadskou stanici TSN. Pečlivě sleduje také české mladíky.

Všiml jste si, jak v zámoří ubývalo talentů z Česka?

Ano! Vím, že se na vašem hokeji podepsaly politické a hospodářské změny. Spousta kluků hledala příležitost v zahraničí, což snížilo konkurenci u vás doma. Ti, kteří odešli, navíc museli opustit své rodiny, přizpůsobovat se novému prostředí.

Oni totiž ve svých klubech nenašli podmínky pro růst. Až v poslední době se situace zlepšuje.

Raději vidím, když hráči zůstanou déle ve své zemi jako letos Martin Nečas. Každopádně je znát, že zase jdete nahoru. Mládežnické reprezentace jsou silnější. Musíme počkat další tři čtyři roky, až hoši z nové vlny dozrají.

Ještě do ní patří čtyřiadvacetiletý Tomáš Hertl. Do NHL vrazil jako střelecké eso. Teď má trochu jinou roli. Proč?

Přibrzdilo ho zranění kolena. A pak ho z centra přesunuli na levé křídlo, musel se učit hrát na jiné pozici. Podle mě mu nejvíc sedí místo ve středu hřiště, kde má víc prostoru pro práci s pukem.

Taky bývá obtížné podřídit se taktice koučů v NHL, že?

Jistě. Tihle hoši často slýchají: „Hlavně bez chyby!“ Nikoliv: „Běž a hraj!“ Přestanou si zkoušet kličky, nedovolí si věci, na něž byli zvyklí. Tomáš býval sebevědomý kluk. Je ale těžké si sebedůvěru udržet, když se zároveň snažíte, abyste zůstal v týmu. Abyste něco nepokazil.

I proto už nesází čtyři góly za zápas jako v začátcích?

Samozřejmě. Ale je to jeho chyba? Ne! Dle mého je na vině systém. V lize se objevují nadějní nováčci. Ale otázka zní: Jsou už připravení, aby byli mužstvu prospěšní? Aby zvládali roli, pro kterou se hodí?

Nedávno jsem viděl, jak Sharks nasazovali Hertlovu lajnu na McDavida z Edmontonu. Tomáš skvěle bránil a ještě dal gól. Stává se z něj všestranný forvard?

Nikdy mu nebylo co vytknout za jeho hru bez puku. Často jsou za ni mladí hokejisté kritizováni, což je tak laciné. Vždyť s ní má problém řada zkušených borců. Tomáš umí bránit. Navíc je bojovník. Ještě je mladý a bude se vyvíjet. Obecně ale tvrdím: Nechte kluky hrát na pozicích, ve kterých jsou dobří. Nepřesouvejte je. Nesnažte se je přeškolovat a měnit na někoho jiného.

Má David Pastrňák štěstí, že ho v Bostonu postavili k Marchandovi a Bergeronovi, vedle nichž může předvést, co umí?

Má. Ta lajna patří k nejlepším v lize. Davidovi prospělo, že konzervativního kouče Juliena nahradil Bruce Cassidy, jenž ho osvobodil.

Na podzim ho ale káral, že nesmí lehkovážně ztrácet puk, ne?

Fajn, přesto je Cassidyho filozofie jasná. I Bergeron se pod ním častěji dostává do situací, z nichž se dá skórovat. Marchand je náhle hvězdou. Může za to styl koučování.

Ve stejném draftu vzal Washington o dvanáct míst výš Jakuba Vránu. Proč má nyní Pastrňák o 160 startů a 154 bodů v NHL víc?

Myslím, že Jakub potřebuje příležitost k vyniknutí. Pořád v něm dřímá kanonýr. Mám štěstí, že je oba znám dlouho. Viděl jsem je hrát od šestnácti let. Jakmile klukům nakážete: Tohle nesmíš! Tamto nedělej! Na tohle si dávej pozor… Přestanou si věřit. David má možnost předvádět, co umí. Jakub je skvělý v zakončení, takže by po něm neměli chtít, aby s někým mlátil o mantinel. Draftovali ho jako střelce, tak ať ho nechají dělat to, co umí nejlépe.

Nemusí se bát, že ho odepíšou, když v minulé sezoně dal tři branky a v této zatím deset?

Často slýchám, že některý hráč selhal. Že nesplnil očekávání. Ale je třeba přihlédnout k okolnostem. Dle mého se hráčovy schopnosti ukážou v pěti sezonách po draftu.

Jaký typ útočníka roste z Pavla Zachy, šestky draftu 2015?

To je další zajímavý případ. V minulé sezoně se potloukal po NHL ve velmi špatném týmu. Proč ho Devils máchali ve špatné situaci? Proč ho neposlali do Česka, aby se ještě víc vyhrál? Další věc je, že býval vyšší a silnější než jeho vrstevníci. Teď se ocitl mezi chlapy, ztratil fyzickou převahu. Trápila ho nějaká zranění a hlavně – už to tu máme zase – postrádá sebevědomí.

Dospěje v prvního centra týmu?

Musí si uvědomit svou identitu. Je excelentní bruslař s bezva střelou. A když ho budou posílat do vhodných situací… Vždyť je mu jen dvacet! Není můj styl tvrdit, že na to hráč nemá. Některým klukům chvíli trvá, než se najdou. Byl bych trpělivý, tolik toho umí! A má čas.

Dalším z junáků, k nimž se čeští fanoušci upínají, je Martin Nečas. Divíte se, že chybí v reprezentaci na olympiádě?

Ó… (směje se) Je šikovný, věří si. Druhý rok hraje s dospělými, v lize pomohl k titulu. Na juniorském šampionátu zářil. Náleží k nejlepším hokejistům do dvaceti let na celém světě. Určitě tu měl být. Je lepší než většina chlapů ve vašem týmu.

Zklamaný Martin Nečas.

Kouč Josef Jandač tvrdí, že má nedostatky v bránění a chybějí mu svaly. Co vy na to?

To zdůvodnění bych chápal v NHL. Ale na krátkém turnaji potřebujete borce, kteří umějí to, co jiní neovládají. Hodí se zručné typy, které dovedou rozhodnout zápas. Kluků jako Martin mnoho nenajdete.

Věříte, že za pár let povede první lajnu Carolina Hurricanes?

(horlivě přikyvuje) Mně připomíná Marka Scheifeleho z Winnipegu. Taky se stále zlepšuje. Carolině schází útočník, jenž umí rozhodnout zápas. V Martinovi ho získala.

Překvapil vás vzestup Filipa Chytila, druhého Čecha draftu 2017?

Je vtipné, jak se v Americe komolí jeho příjmení – často zní něco jako Šajtl. Loni mě výslovnost učil, ale říkal: „Nečekám, že to všichni v NHL svedou.“ Líbí se mi jeho síla a chytrost. Ostatní vedle něj rostou, což je skvělá přednost. Jen opakuju, že bych ho radši viděl v lize, v níž by spíš mohl pilovat své přednosti. Byť si v AHL vede výborně.

Není důležité, aby si co nejdřív zvykl na severoamerický styl?

To říká skoro každý. Já myslím, že je důležitější, aby hoši v přiměřeném prostředí rozvíjeli své dovednosti. Filipa mám stejně rád jako Martina. Táhli tým za vítězstvím na Hlinkově memoriálu. Letos na dvacítkách pomohli k průlomu do semifinále. Mače o medaile se vám nepovedly, ale jste na dobré cestě.

Další českou perlou se může stát Filip Zadina. Co o něm soudíte?

Óóó! Naprosto výjimečný hráč.

Češi obvykle nejsou ryzími střelci. Mohl by se Zadina stát novým Milanem Hejdukem?

Kdyby se Milanovi přiblížil, byla by to paráda. Na Filipovi se mi líbí, jak je ponořený do hry a střílí góly různými způsoby. Beci to s ním mají těžké. Nevědí, co mají čekat. Skóruje zblízka i zdálky, s velkou chutí.

Na dvacítkách se blýskl Kristian Reichel. Všiml jste si?

Ano! Podle mě měl být draftovaný do NHL už loni. Určitě si ho někdo vezme letos. Umím si představit, že byl jako syn Roberta Reichla pod velkým tlakem. Každý čekal, že bude sázet tři góly na zápas. Nemyslím si, že jednou vyhraje bodování NHL, ale má jiné přednosti.

Jaké?

Výtečně bruslí. Je velice užitečný v oslabení. Umí vypálit. Když má vedle sebe v týmu Nečase a Chytila, dokáže se prosadit i ze třetí lajny.

Češi postrádají špičkové beky. Je obtížné je vychovat?

Ano, je. Ale Finové se s týmž problémem potýkali léta. A loni se do prvního kola draftu vešli čtyři jejich zadáci. Zopakujme si: kluk přestoupí do Ameriky a najednou do něj pořád někdo vráží. Co se naučí? Ustoupí od svého stylu, aby neschytával tolik ran. Třeba Jakub Zbořil.

Třináctka draftu 2015. Vzal si ho Boston. Protlouká se na farmě.

Znám ho od patnácti let. Zamlouvalo se mi jeho bruslení a zacházení s pukem. Teď to mnohem víc řeže. Ale je to jeho skutečná nátura? Dřív se mi líbil víc. Předčasný odchod za moře může vývoji obránce ublížit.

Co soudíte o brankářovi Jakubu Škarkovi, který se před rokem jevil jako budoucí superstar, ale v poslední době ustrnul?

Má předpoklady, ale potřebuje vybrousit techniku, což chvíli potrvá. Golfista, jenž odpaluje míčky tuze daleko, se taky musí učit kratší údery a paty. Jakuba čeká dřina na rozvoji talentu. Záleží na tom, kdo ho draftuje a kdo s ním bude pracovat.

Může i on přispět k povstání českého hokeje?

Věřím, že ano. Vidím, že se vaše výběry i jednotlivci zlepšují. Doufám, že půjdou dál stejným směrem.