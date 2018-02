Čeští hokejisté na olympijské hrách v Pchjongčchangu vyhráli všechny své zápasy, i když v bitvách s Kanadou a USA rozhodovaly až samostatné nájezdy. Ruský výběr začal senzační porážkou od Slovenska, ale pak už naplňoval roli favorita a vyhrál skupinu B.

Ve čtvrtfinále Rusové vyhráli nad Norskem 6:1.

Utkání Česko - Rusko budeme sledovat on-line

Naposledy se na velkém turnaji Češi s Rusy střetli na květnovém mistrovství světa v Paříži. Výsledek byl jednoznačný - výhra favorita 3:0.

Podle českého kouče Josefa Jandače je čas na odplatu.

„Máme s nimi poslední zápasy negativní bilanci, ale je na čase to změnit. A že nejsme favorit my? Mezi těmi čtyřmi už nebude žádný outsider. Budou rozhodovat drobnosti - přesilovky, oslabení. Možná i trošku to štěstí a připravenost,“ říkal Jandač v rozhovoru po čtvrtfinálové bitvě.