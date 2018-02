Úsek hrůzy ve druhé třetině trval přesně 27 sekund. Jakmile Olympijští sportovci z Ruska získali náskok, obratem ho navýšili - a pak vlastně bylo téměř hotovo.

Známkování Ohodnoťte výkon hokejistů v semifinále

„Nevím, co k tomu říct. Škoda. Co to zase bylo, že jsme vypnuli a přišli o zápas,“ štvalo útočníka s číslem 10. „Přitom byli hratelní. Já byl na začátku zápasu docela v klidu. Říkal jsem si: To půjde.“

Herně to minimálně v první části skutečně šlo. Červenka má pravdu, když říká: „Nebyl to zase takový válec. Neměli takový nástup, se kterým jsme počítali, nevlítli na nás. Myslel jsem, že budou chtít rozhodnout hned, což se nedělo.“

Ale pak to šlo bleskově.

Trefa Guseva po parádním Dacjukově pasu. Neúspěšný tah trenéra Josefa Jandače, který se pokoušel gól odvolat po konzultaci s videorozhodčími. A následně přečíslení, Gavrikov zvyšuje na 2:0.

Ztráta české koncentrace? „Měli jsme si na to dát většího bacha. Oni to takhle mají: když dají gól, hned valí další šance. Asi jsme propadli, i když přesně nevím, co se tam stalo,“ hodnotil Červenka. „Hlavně jsme do konce druhé třetiny měli dát gól, byly tam přesilovky. Tím bychom je vyvedli z klidu. Bohužel.“

Červenka má pravdu rovněž v tom, že v těchto fázích turnajů se kdovíjaké kanonády nerodí.

„Podívejte se na ostatní čtvrtfinále, Kanada porazí Finsko 1:0, tak to teď prostě je,“ líčil. „Pořád se bavíme o Naganu, tam semifinále i finále rozhodl jeden gól. A tak jsme to dneska chtěli my. Hrát super dozadu a tím pádem bude jedno, kdy ho dáme. Ale dopadlo to úplně naopak.“

Červenka u celé série pěti bezgólových mačů - semifinále MS 2014 a 2015 plus tento duel v Kangnungu - byl osobně. Tím spíš prahne pro bronzové odměně.

Ztracené semifinále Česko - OSR 0:3

„Čas nevrátíš. Pořád visí ve vzduchu medaile, pro kterou jsme sem přijeli,“ burcuje. „Musíme do toho vlítnout, když už jsme takhle blízko.“

Protože skončit čtvrtý a sledovat radost soupeřů, to přímo drásá hokejovou duši. „Hrozný to je,“ souhlasí Červenka. „Hned po čtvrtfinále jsem říkal: je super, že hrajeme o medaile a vládne euforie, ale pokud nějakou chceme, musíme ještě jednou vyhrát. S motivací nebude problém. Navíc na olympiádě! Takovou šanci už nemusíš nikdy mít.“

Podmínka je zřejmá: konečně najít střelce pro klíčové duely.