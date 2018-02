Pár minut po zlaté jízdě Ester Ledecké se na webu The New York Times, jednoho z nejprestižnějších deníků planety, objevila detailní analýza shrnující fantastickou cestu k oběma zlatům na hrách v Pchjongčchangu.



O ZLATÉM ZÁVODĚ Jak Ester Ledecká přepsala historii

Redaktoři připomínají i výkon Nizozemky Jorien Ter Morsové, jež ovládla rychlobruslařský závod na 1 000 metrů a bronz poté získala ve štafetě na 3 000 metrů v short tracku.

Silnější příběh už v Jižní Koreji napsala pouze česká multitalentované sportovkyně.

„Odmítnutí specializovat se je extrémní návrat v čase,“ píší redaktoři NY Times.



O historickém úspěchu okamžitě referují i další světové deníky. Na webu francouzského L’Équipe dominuje radující se fotka Ledecké s výrazným nápisem: „Historique Ledecka“.

Podobně se zachoval i italský list La Gazzeta dello Sport. Na stránkách britské BBC naopak příběhu Ledecké patří druhá pozice, hned za čerstvým britským olympijským medailistou Billym Morganem.

Novináři z celého světa neopomíjejí ani fakt, že Ledecká by vstoupila do historie olympijských her už tím, že startovala na lyžích i na snowboardu, ale dvě zlaté medaile ji posunuly ještě mnohem výš.

„Je to pravděpodobně nejlepší příběh těchto her. Absolutně neuvěřitelný. Je skvělá sportovkyně. Vždyť i jen jedno olympijské zlato na lyžích je pořádně těžké,“ rozplýval se komentátor britské BBC.

Britský Dail Mail píše o „zázraku na sněhu“, italský list Corriere della Sera o „legendě“. Americká televize NBC znovu připomíná, že Ledecká by měla velké šance i ve sjezdu, kdyby jí nekolidoval s přípravou na snowboard.

Francouzská agentura AFP označila Ledeckou za superstar. Připomněla, že vítězství jednoho závodníka v různých sportech je na zimních hrách ojedinělé a patří už dávné minulosti. Češka tak podle agentury dodala olympismu „skutečné osvěžení“.

S gratulacemi především na sociálních sítích neváhali ani odborníci, sportovci. Přispěchali s nimi i politici.

„Skvělý výkon!“ vysekla poklonu Ledecké na Instagramu tenistka Lucie Šafářová.



„Jsem neskutečně pyšný,“ psal hokejista David Pastrňák, kanonýr Boston Bruins.

„Congratulations to the history maker,“ napsal gólman Arsenalu a bývalý reprezentant Petr Čech na sociální síti twitter.

Historický výkon dvaadvacetileté Ledecké ocenila i dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Špotáková. „Krásné ráno. To se to dobře vstává, když nás probudí zlato od Ester a hned na to zlaté sluníčko,“ napsala na facebooku. „Děkujeme za ten zážitek!!! Ester Ledecká prostě válí, ale to už ví celý svět,“ dodala.

O události neváhal informovat ani oficiální twitterový účet TOP 09, osobní gratulaci přidal i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček či místopředseda Evropské parlamentu Pavel Telička.



Zatímco Ledecké olympijská „šichta“ skončila, její zastupující agentura už vyjednává globální sponzorské smlouvy a snaží se zužitkovat obrovského úspěchu.

„Budeme tlačit na změnu systému financování talentovaných sportovců v Česku, který podle nás není funkční. Ester Ledecká, Martina Sáblíková i další sportovci museli jít vlastní cestou, aby se dostali až na olympijská pódia. Právě ve chvílích úspěchů je důležité myslet na budoucnost v širším kontextu,“ řekl David Trávníček, šéf agentury Sport Invest Marketing.



Vše komentoval i předseda Českého olympijské výboru Jiří Kejval. „Je to věc, která obletí všechny světové noviny a každý se to dozví, že se stalo něco mimořádného. Myslím, že je to největší věc od doby Věry Čáslavské. Těžko mě napadá jiné srovnání.“

I proto Ledecká ponese při závěrečném zakončení v neděli českou vlajku. „Ester byla jako vlajkonoška jasná volba. Díky svým vítězstvím v super-G i paralelním obřím slalomu na snowboardu je nejen nejlepší českou sportovkyní na hrách, ale pro mnohé také jejich tváří,“ řekl Martin Doktor, šéf české mise v Pchjongčchangu.