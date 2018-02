Před olympiádou s nimi nikdo moc nepočítal. Jenže hned v úvodním duelu šokovali dokonalým obratem z 0:2 v utkání s vysoce favorizovaným Ruskem.

„Tenhle úspěch nás nesmí uchlácholit. Musíme stejný výkon předvést i ve zbylých dvou utkáních,“ hlásali Slováci.

Místo toho přišly dva bezkrevné zápasy: nejprve prohra 1:2 s USA a vzápětí další ztráta se Slovinci. Naši východní sousedé sice v posledním duelu základní skupiny znovu dotáhli dvoubrankovou ztrátu, jenže nakonec prohráli po prodloužení 2:3.

Místo klidného a přímého postupu do čtvrtfinále přišlo rozčarování.

„Měli jsme to dobře rozehrané. Po Rusku stačilo vyhrát ještě jeden zápas a bylo to v našich rukách. Je to však kdyby - bohužel jsem to nezvládli. Dost mě to mrzí, ještě jsem to nestrávil,“ řekl obránce Dominik Graňák.

Američan Ryan Donato (druhý zleva) slaví branku v olympijském utkání se Slovenskem. (16. února 2018)

Nebyl zdaleka jediný. Tvrdé vystřízlivění přiznal i další včetně asistenta trenéra Jána Lašáka. „Pořád nemůžu dostat z hlavy ty Slovince. Na konci jsme měli dvě gólovky. Je to škoda, věčná škoda,“ povzdychl si.



Hlavní kouč Craig Ramsay proto před klíčovým zápasem změnil původní plány. Zrušil trénink, hráči si mohli přispat. A tým pak společně vyrazil do Slovenského domu, aby si vyčistil hlavy a přišel na jiné myšlenky.



„Byl to dobrý krok. Trochu jsme si oddychli od hokeje a pochutnali si na vývaru a řízku s bramborami,“ uznal útočník Martin Bakoš.

Taktická porada, změny v sestavě

Jen to však k postupu do čtvrtfinále nepomůže. Proto trenér Ramsay den před klíčovou bitvou s USA naplánoval velkou taktickou poradu, kde se řešilo, co všechno bude muset tým změnit, aby na rozdíl od vzájemného střetnutí v základní skupině uspěl.

Hlavní výstup? „Základem jsou góly. Musíme jich dávat víc,“ pravil Bakoš. „Důležité budou výkony brankářů, ti nás ale drží. Takže budeme muset zabrat my v poli a dávat víc gólů. Musíme podat maximálně koncentrovaný výkon, Američani nejsou neporazitelní,“ přidal Graňák.

Ramsay proto plánuje promíchat sestavu. V brance by se měl místo Branislava Konráda objevit Ján Laco, specialista na Američany. Proti stejnému soupeři nastoupil nejenom ve skupině, ale také během sezony na Německém poháru. „A v obou duelech zachytal výborně,“ tvrdí Lašák.

V obraně by měl dostat příležitost Juraj Mikuš, který se dal dohromady po viróze. A podle složení formací z tréninku se změny budou týkat i složení útočných formací.

Se zkušenými forvardy Nagym a Surovým by měl hrát mladík Hovorka. Krištof trénoval v lajně s Ölveckým a Sukeľem, s Marcinkem nastupovali Lamper a Cingel. Postaru zůstala jen pětka Bakoš, Bubela, Haščák.

„Změny přijdou, ale ještě nejsem rozhodnutý, jak to bude přesně vypadat,“ pověděl po pondělním tréninku Ramsay.

Právě na něj jakožto Kanaďana, jenž má zámořský hokej v krvi, se bude nejvíc spoléhat. Slováci však moc dobře vědí, že je nečeká nic snadného, byť Američané nemají na olympiádě žádný hvězdný výběr.

„Musíme si přiznat, že ve vzájemném zápase byli lepší. Na druhou stranu na to, kolik jsme v tom utkání udělali chyb, byl průběh poměrně vyrovnaný a my nebyli daleko od lepšího výsledku,“ řekl Graňák.