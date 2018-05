Však i současný hrdina Pavel Francouz vzpomíná, že si do branky stoupl právě kvůli famóznímu Dominiku Haškovi. „Tehdy se napsal krásný příběh, ale už je to tak dávná historie, dlouhých 20 let, že je potřeba zase napsat nový,“ říká odhodlaně Josef Jandač.

Jedna z kapitol toho příběhu možná vznikne už v pátek. V 8.40 startuje semifinále olympijského turnaje proti Rusku.

Uhrát semifinále se bere za úspěch. Berete to tak i vy?

Beru to tak, že nás vítězství nad Amerikou poslalo do bojů o medaile. Ale my chceme víc, protože cíl tady v Koreji máme velký. I na ledě je vidět, jak moc toužíme po úspěchu. Takže klíčové utkání nám dalo díky zvládnutým penaltám šanci o to zabojovat, ale rozhodně tím cesta neskončila. Musíme teď vsadit na bojovnost. Roli už nehraje jen systém, ale i srdce, nasazení, klidná hlava. Abychom proti Rusům nebyli zbytečně přemotivovaní. Abychom byli zdravě sebevědomí, ale nelétali v oblacích.

Je teď víc taktika, nebo touha hráčů?

Je to kombinace. Vidíte, že to tady zkouší natáčet Rusáci, skautují nás. Každý řeší taktiku. Je podstatné hráčům ukázat a vypíchnout podstatné věci. Zase těch informací musí být tolik, aby je kluci vstřebali, zvlášť když jdou zápasy v rychlém sledu za sebou. Informace o systému soupeře a jeho signálech ovšem musí mít. Ovšem na ledě to musí rozhodnout ti hráči. Zápasy o medaile se hrají na srdce, že se hráči nebojí a chtějí to urvat. Oni musí ty situace vyřešit.

Český trenér Josef Jandač při olympijském utkání se Švýcarskem. (18. února 2018)

Z českého týmu je znát soudržnost. To je jeho síla, že?

Byl to náš úmysl, tak jsme tu nominaci i skládali. Brali jsme v úvahu posty, charakter a přišlo mi, že zmíněná soudržnost tam byla. Ale je to dané i tím, že ani jeden zápas se tady pro nás nevyvíjel snadno, ovšem dotáhli jsme je do vítězství a do bojů o medaile. To ten tým ještě víc semkne. Kdybychom prohráli, už balíme a jsme pryč.

Jako by český tým vždy musel přečkat velkou krizi, napínavé nájezdy, aby přišlo velké turnajové vítězství.

Já si nepamatuji, že bychom v případě úspěchu jako reprezentace v play-off někoho přejeli, válcovali. Že by zápas vyzněl jednoznačně. Mnohdy to došlo k prodloužení, penaltovému rozstřelu. Jsou to zápasy o jedné chybě, blbém vyloučení. Rozhodují drobnosti, maličkosti. Nám se to už několikrát povedlo - nebo taky ne - ale nikoho jsme nesundali 5:1. A důležitá je pohoda a výkon brankáře - Hašek či Vokoun byli klíčoví hráči.

Je tu nějaká podoba se zlatým mistrovstvím v Německu 2010?

Pár kluků ho pamatuje, ale... To jsme nehráli dobře v základní části a dostali se do situace, že jsme museli ve skupině dva poslední zápasy vyhrát, abychom vůbec byli ve čtvrtfinále. Když jsme tam byli, tak to z týmu spadlo, jinak to zavánělo prů... Pak penalty a ve finále jsme to ubojovali. Ale hokej už je jiný.

Je v současné generaci hráčů ještě silná ruská antipatie?

To je historie. Proč mít v sobě nenávist? Vždyť se ti kluci znají z ruských klubů, hrají jejich soutěž. Je to sportovní rivalita, a tak by to mělo zůstat.

Takže jaký to bude zápas?

Mají sílu rozloženou do všech pětek. Mají hodně šikovné hráče. Jsou systémově učesaní, protože tým složili skoro jen ze dvou klubů. Jsou tam dvojice trojice hráčů, které jsou na sebe zvyklé, sehranost je vidět. Mají trenéra, který vede více než polovinu reprezentace v Petrohradu. Zlato hodně chtějí, protože taky dlouho nemají úspěch. Jsou favoritem turnaje. Nesmíme se jich ale zaleknout. A i když s nimi nemáme v poslední době nejlepší bilanci, musíme být odvážní, a ne připosr...

Rusové jsou silní v útoku, vám to zase jde v defenzivě.

Nemáme tým, který by měl někoho přehrávat ofenzivně. Který by dával plno gólů. Ani v Euro Hockey Tour jsme jich mnoho nedávali. A zatím se nám daří jich tolik nedostávat. Ale až proti Rusku se teprve ukáže, jak na tom obrana je. To bude test.

Užili jste si jako trenéři středeční výhru?

Byli jsme hrozně rádi. U takového zápasu, který jde do prodloužení, zažívá člověk infarktové situace. Když pak vidíte radost kluků, přijde i ta naše. Za chvíli se dostaví únava - hráči mají tu fyzickou, my spíš psychickou. A následuje příjemné rozpoložení. Ale čas je neúprosný a my už se pár hodin po vítězství začali připravovat na Rusy.

Motivuje hráče zlato Ledecké či stříbro Sáblíkové, které hráči osobně hlasitě fandili?

Určitě. Všichni si tu navzájem přejeme. Jsme snad Češi, tak by bylo špatné, kdybychom tady byli rozdělení i na sportovním poli, když už jsme v naší zemi rozdělení na tom politickém.