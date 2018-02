Existují lidé uměření, pochybovační, zdrženliví - a pak takoví, kteří mívají jasno bez váhání. Třeba on. „Ester Ledecká je jedním z nejlepších sportovců planety,“ pronesl na podzim Justin Reiter pro respektovaný deník New York Times.

Co si budeme povídat, tehdy to ještě pořád znělo poněkud furiantsky. Nyní je z Ledecké senzace olympiády, a pokud k lyžařskému zlatu přidá v sobotu i medaili ze snowboardu, zmíněný citát už žádným přeháněním nebude.

Aby se tak stalo, na to dohlíží právě Reiter: sedmatřicetiletý rodák z Kalifornie a od loňska snowboardový kouč Ledecké. Americký sympaťák nyní lítá od rozhovoru k rozhovoru, za českými žurnalisty šel rovnou z povídání s nizozemským štábem. „Pánové, mluvím s vámi velmi rád. Protože tím pádem nemluvíte s Ester,“ sršel úsměvy.

Ledecká svoji mysl již zcela soustředí na paralelní obří slalom snowboardistek. A Reiter s ní: „Jsem tu od toho, abych Ester dobře připravil.“

Ovlivnily sobotní události další přípravu?

Co se stalo v sobotu? To je den, kdy vyhrála? Omlouvám se, dny se mi teď dost pletou. Máme jen ty tréninkové, nebo volné. (úsměv) Z Ester byla cítit pozitivní energie, přímo z ní sršela. Ale tvrdě pracujeme na tom, abychom dál zůstali na zemi, makali na základech a vrátili se k tomu, co nás činí úspěšnými. Tentokráte ve snowboardové části týmu.

Cítíte zvýšený tlak?

Víte, na formátu, ve kterém závodíme, je nejzajímavější to, jak je jednoduchý. V každém závodě, do kterého vystartujete, prostě musíte vyhrát. A Ester je v tom velmi silná. Opravdu, opravdu našláplá. Proto je věcí číslo jedna to, aby taková zůstala i nadále. Jakmile uděláte chybu, jedete domů.

Zvlášť ji teď budou všichni napjatě sledovat.

Tlaku je dost. Ale zároveň si myslím, že zlato je buď zátěž na krku, nebo vám dodá křídla. A my se na to díváme tak, že už jedno má. Cokoli dalšího je bonus. Užijeme si to. Pojedeme na výhru. A je to.

V Česku se strhla slušná mánie. Jaké máte reakce z USA?

Ó! Řekněme to takhle: Pokud jezdíte na snowboardu, milujete Ester – a pokud lyžujete, tak už ji musíte milovat taky. U nás v Americe je zhruba deset milionů lyžařů a snowboardistů, čili právě získala deset milionů nových fanoušků.

Baví vás osobně všechen ten poprask okolo? Počítám, že tolik rozhovorů jste vy ani nikdo další z týmu za život nerozdal.

Užívám si, že Ester prožívá dosud velmi povedenou olympiádu. Když na lyžích vyhrála super G, byli jsme v cíli a měli jsme to z první ruky. Nikdy v životě jsem tak nebrečel – a zároveň se tak nesmál. Jinak ona bydlí s rodinou, já dole ve vesnici. A máme dobré týmové schůzky.

Snowboardový trenér Ester Ledecké Justin Reiter. (20. února 2018)

Událo se za těch předchozích pár zběsilých dní něco, co by vás vyloženě překvapilo? Museli jste učinit nějaké změny?

Děláme pořád totéž co vždycky. Ale příjemné bylo, že Ondřej (Bank) má teď volno, to je jediná novinka. Tak jsme zašli na večeři, dali jsme si bulgogi, pokecali jsme o tréninku. A nemluvili jsme o lyžích, ale o snowboardingu. Protože teď jsme na snowboardu.

Nejen veřejnost na něm Ledeckou vnímá jako jasnou favoritku, adeptku na zlato. Váš názor?

To si možná myslíte vy, chlapi, ale tohle je snowboardový závod, jeden z nejtěžších na olympiádě. Nic není garantované. Musíte si to odpracovat a my věříme, že si úspěch zasloužíme.

V sobotu dolyžovala, v neděli měla volno, od pondělí je na „prkně“. Jak dlouho u ní tento přechod mezi jednotlivými sporty obvykle trvá?

Bereme to buď rychleji, nebo pomaleji – podle toho, kolik času zrovna máme. V téhle situaci máme tři dny, takže to bude trvat tři dny. Musí to stačit.

Co si přenáší z lyží na snowboard, na nějž v týmu dohlížíte vy?

Spoustu rozličných věcí. Ona se na to navíc takhle nedívá; podstatné je, že si užívá oba sporty naráz. Jeden jí přinese rychlost, druhý balanc. Jeden ji učí závodit proti času, druhý závodit přímo proti soupeřce vedle. Nejpodstatnější je, že Ester miluje trénink, baví ji tvrdá práce.

Jaký je svah, na němž se za pár dní může zrodit druhé olympijské zlato Ester Ledecké?

Pro ni opravdu pěkný. Ne zase tak strmý. Ne vyloženě ledový, ale s hodně agresivním sněhem. Extrémně dobře připravený. Ukáže to náš sport ve velmi dobrém světle, což je hodně důležité. Asi se totiž bude dívat o pár lidí víc než obvykle.