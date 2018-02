Na svazích okolo Pchjongčchangu už získal dvě zlaté medaile. Především to premiérové z alpské kombinace bylo velmi překvapivé. Marcel Hirscher využil zkráceného sjezdu, zazářil v následném slalomu.

Šestinásobný celkový vítěz Světového poháru nezklamal ani v obřím slalomu. I ve středním oblouku zůstal nejrychlejší. Na krku už se mu v polovině olympiády houpaly dvě zlaté medaile.

A 28letý slalomář věřil, že si bílé svahy v Jongpchjongu zcela podmaní - ve čtvrtek ve své parádní disciplíně prahnul zaútočit na třetí zlato. Pokud by se mu to povedlo, zařadil by se do exkluzivní společnosti alpských lyžařů Toniho Sailera, Jeana-Clauda Killyho a Janicy Kostelicové - ti všichni ovládli na jedné olympiádě tři závody.

Ale rakouského hrdinu nejspíš zastavila přemíra touhy.

Hirscher vjel mezi tyče nervózně, už v prvních branách ztrácel, hledal správný rytmus, několikrát se ocitl mimo ideální stopu. Ještě před polovinou trati upadl.

Bývalý skvělý lyžař Bode Millar v přímém přenosu americké stanice NBC sdělil, že se jedná o jedno z největších zklamání letošních her.

„Měl jsem špatné tušení,“ řekl Hirscher, jenž přiznal, že v posledních dnech neprožíval ideální treninkové jízdy. I přes brzký konec zůstával spokojený, dokonce vtipkoval.

„Doufám, že ještě nějaké letenky volné jsou,“ prohodil Hirscher. „Olympiáda byla perfektní a skvělá.“

Rakušan v letošní sezoně ovládl ve Světovém poháru šest z osmi slalomů, do kterých naskočil. Společně s Norem Henrikem Kristoffersenem patřil k největším favoritům.

Vytáhlý Seveřan úvodní kolo ovládl a do druhé jízdy vjede s náskokem 22 setin před dotírajícím Švédem Myhrerem.

Hirscher na olympijské zlato ve své nejsilnější disciplíně bude nadále čekat. Před čtyřmi lety v Soči skončil druhý za krajanem Mario Mattem.

Teď v boji o medaile překvapivě schází.

Do prvního kola nastoupili i čtyři Češi. Ondřej Berndt, Filip Forejtek, Jan Zabystřan ani Adam Kotzmann do cíle nedorazili a v další jízdě se nepředstaví.