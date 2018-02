„Po zápase se Švédskem víme, že je všechno možné,“ nevzdává se šance na triumf proti největšímu favoritovi útočník Dominik Kahun. 22letý rodák z Plané, který je odchovancem Mariánských Lázní, prožívá se svými spoluhráči životní úspěch.

Němci sice v základní skupině uhráli jen dva body, ale v kvalifikaci play-off zdolali v úterý Švýcarsko (2:1 v prodloužení) a ve středu ve čtvrtfinále Švédsko (4:3 v prodloužení). Proti Kanadě poprvé na turnaji uspěli už v základní hrací době.

„Myslím, že polovina týmu na ledě brečela, protože jsme se zapsali do historie. Ještě pořád si to pořádně neuvědomujeme,“ prohlásil Kahun, jehož působištěm je Mnichov. „Ale ukazuje to, jaké máme mužstvo. Hráli jsme jeden za druhého. Je to prostě neuvěřitelné.“

Němci dokázali vytěžit ze všech papírových outsiderů nejvíce z toho, že se turnaj hraje poprvé od roku 1994 bez hvězd NHL a tím se stal vyrovnanější pro více týmů. A Němci chtějí nechat všechno na ledě i proti Rusku.

„Jdeme do finále bez jakéhokoliv tlaku. Rusové jsou favorité, to všichni vědí. Když prohrajeme, budeme mít stříbro. Kdo by si pomyslel, že tady získáme medaili? Ale uděláme všechno pro zlato, bez stresu předvedeme to nejlepší, co v nás je,“ dodal Kahun.

Tým, o němž se bude mluvit ještě dlouho

Jako jediný z německého kádru má zkušenost s finálovým duelem na velké mezinárodní akci obránce Christian Ehrhoff. V dresu Výběru Evropy se dostal na Světovém poháru v Torontu v září 2016 do boje o triumf proti Kanadě. Musel tehdy strávit prohru proti týmu se všemi osobnostmi z NHL 0:2 na zápasy.

Zatímco na turnaji pořádaném NHL měl jen malou německou vlaječku na dresu, teď si pětatřicetiletý obránce Kolína nad Rýnem užívá úspěch v barvách své rodné země.

„Každý se baví o roce 1976. V dalších padesáti letech budou všichni mluvit o tomto týmu,“ těšilo kapitána, že dokázal se svými spoluhráči překonat úspěchy předchůdců.

Teď sehraje Ehrhoff třetí finále na velké mezinárodní akci a první výhra by ještě posunula hranice senzace, která se Němcům podařila. „Ano, proč ne? Proč bych se to nemohlo podařit nám?“ doplnil Ehrhoff, který v NHL za San Jose, Vancouver, Pittsburgh, Los Angeles a Chicago sehrál 789 zápasů a dalších 73 utkání absolvoval v play-off.

Kouč Marco Sturm byl z úspěchu také zaskočený. „Je to úžasný pocit. Stále hledám slova. Jsem na kluky strašně pyšný, bojovali tvrdě. Nevěděl jsem, co ode dneška čekat. Bylo velké očekávání a tlak. Nikdy jsme v takové situaci nebyli, ale kluci se s tím vyrovnali skvěle,“ chválil kouč.