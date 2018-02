Němci se dostali do vedení v přesilovce a další dva góly přidalo po změně stran. Ten třetí trefil po brejku dvou na jednoho Mauer jako kdysi Tomáš Hertl v NHL - tedy střelou mezi nohama. Srdce hokejového fanouška v tu chvíli zaplesalo.

Kanada vzápětí snížila, přesto to nebude mít jednoduché. I kvůli tomu, že se Němci dostali zpátky do tříbrankového vedení. Favorit ovšem dostal zpátky do hry Robinson krásným bekhendovým blafákem. A deset minut před koncem snížil na rozdíl jediného gólu Roy. Ještě to bude hodně zajímavé.