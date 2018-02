Stál pod olympijskou sjezdovkou a cítil zhruba totéž, co všichni okolo. „To nejde popsat. Podívejte, mně se klepou ruce,“ líčil Viktor Valta, na tvářích české vlaječky s nápisem STR. „Ona je neuvěřitelná.“

U Ester Ledecké to vskutku sedí – šampionce právě pozvolna startovaly zlaté povinnosti, což vlastně platilo i pro jejího osobního manažera.

Ledeckou zastupuje společnost Sport Invest a Valta jen pár minut po šokujícím olympijském triumfu přiznával: „Tohle Ester vystřelí do úplně jiných pater. Už teď o ni byl zájem z BBC či ze CNN, vyšel o ní velký článek v New York Times. Ale takový úspěch? To je skok o deset levelů výš.“

NEJRYCHLEJŠÍ. Česká lyžařka Ester Ledecká v olympijském superobřím slalomu, ve kterém vybojovala senzační zlatou medaili.

A jeden tak trochu úsměvný detail. „Některé sponzorské smlouvy samozřejmě pamatují na olympijské medaile, je v nich odstupňovaný bronz, stříbro a zlato,“ říkal Valta. „Jen nebylo specifikované, za jaký sport. Dobrá, asi jsme všichni čekali, že budeme na snowboardu bojovat o zlatou medaili, ale že to udělá v super-G na lyžích? Porazit tyhle holky? Já to nechápu.“

Smluvní partneři Ledecké nejspíš zírali podobně, teď však rázem nastává čas na pragmatismus. Sponzorovat takovou dívku je mimořádně atraktivní záležitost – a její cena úměrně tomu vzroste. Tomu se říká win-win situace.

„Od partnerů máme ročně zhruba do deseti milionů korun. Ale výdaje na sezonu jsou obrovské, tým, který Ester má, stojí přibližně sedm milionů.“ Manažer Viktor Valta

Však šéf Sport Investu David Trávníček přirovnal její potenciál dokonce k fotbalovému brankáři Petru Čechovi. Ledeckou už nyní sponzorují firmy jako Coca-Cola, Visa či Adidas.

„Aktuálně máme od partnerů ročně zhruba do deseti milionů korun. Bez prize money,“ přibližuje Valta. „Ale výdaje na sezonu jsou obrovské. Tým, který kolem sebe Ester má, stojí přibližně sedm milionů. A díky tomu, že ho má, přicházejí takové výsledky.“

Peníze jsou jedna věc, vybavení druhá.

„Vyhrála na vypůjčených lyžích,“ zněl jeden z titulkových motivů ve světě i v Česku, ale pardon, to už se tvoří mýtus. Ledecká závodí na lyžích od Atomiku a je běžnou praxí, že dosud méně slovutné dámy prostě dostávají starší modely od hvězd, v tomto případě od Američanky Mikaely Shiffrinové.

ZLATO. Česká lyžařka Ester Ledecká senzačně zvítězila v olympijském superobřím slalomu.

„Ani si nejsem jistá, čí to byly lyže,“ říkala sama Ledecká. „Většinou si je beru od jiných holek z Atomiku a je to pro mě lepší. Nemusím dělat tolik testovacích jízd, protože taky jezdím na snowboardu.“

Ale měnit se bude i to. Olympijská vítězka s takovým příběhem, to je pro výrobce lyží jasný hit.

„Už den před závodem mi říkali, že budeme mít daleko lepší servis. Možná nám Atomic dá vlastního servisáka,“ říkal její lyžařský kouč Tomáš Bank.

To skrývá potenciál pro ještě další zkvalitnění jejího týmu, konkrétně novou pozici pro stávajícího servismana Petra Kouřila. „Možná se bude moct posunout do role trenéra,“ přiblížil Bank.

Ledecká se již nyní pohybuje v ryze profesionálním prostředí. Má dostatečné zázemí, aby se mohla stát snowboardovou královnou – ale zcela nečekaně i olympijskou šampionkou na lyžích.

Očekávaný příval zájmu sponzorů zároveň z podstaty věci obsahuje i rušivé vlivy. Nyní by s ní na místě toužil hovořit vskutku každý. Bez přehánění. Velké agentury, světové deníky, televize...

„Bude to maso, ale musí to zvládnout,“ říká Valta. „Ester je profík na sjezdovce i mimo ni. I když třeba ze začátku olympiády nemluvila s médii a trochu se skrývala, nebylo to u ní nic neobvyklého. Ester takhle funguje. Den před závodem má absolutní klid. A až odjede závod, tak by se rozkrájela.“

VIDEO: Ledecká: Je to šok, ale jsem olympijská vítězka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proto má pro zbytek olympiády platit: Ledecká se vrací do svého světa totální koncentrace. Její okolí obnoví takřka nepropustnou zeď. „Budeme ji muset ubránit. Je to pro ni důležité, na tenhle snowboardový závod se připravuje celou kariéru,“ dodává její manažer.

A ona může zakončit hry druhým zlatem. Z druhého sportu.

„Kde má strop? No… Doufám, že to nebylo dneska. Že to takhle bude pokračovat,“ usmál se Valta. Ať už na tom „prkně“ dopadne jakkoli, šrumce se s jistotou nezbaví ani po olympiádě. Jen už se vše ze sjezdovek přesune do kanceláří, od velkých výkonů k velkým cifrám.