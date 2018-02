„Bylo to šílený. Chodil jsem tam jako tygr v kleci,“ popisoval obránce Jordán po čtvrtečním tréninku. Ten zvládl celý a zřejmě tedy nastoupí do pátečního semifinále proti Rusku.

Semifinále ZOH Česko - Rusko pátek v 8.40 on-line

Co vás trápilo?

Trošku mě píchlo ve svalu v úterý na tréninku. Ale noha se zlepšuje, vypadá dobře. Dneska to bylo o dost lepší, tak doufám, že v pátek nastoupím. Kdyby to nebylo stoprocentní, tak bych to určitě řekl trenérům. Jsme tu jako tým a do toho risku, že bych to klukům pokazil, nepůjdu. Když si budu úplně jistý, že je noha dobrá, tak budu hrát.

Jaké to ve středu v roli diváka byly nervy?

Bylo to šílený. Byl jsem v kabině, protože nevím, jestli bych to na tribuně zvládl. A nevím, jestli bych to chtěl ještě někdy zažít. Chodil jsem tam jako tygr v kleci. Kluci udělali parádní výsledek a zvládli jsme to. Byl jsem sám, ostatní kluci-náhradníci to sledovali z tribuny, ale já u toho ledu nemůžu být. Možná to ale nakonec bylo horší sledovat v kabině u televize.

Teď vás čeká Rusko, kde působíte. Takže co říct k soupeři?

Jsou velmi silní do útoku. Mají to poskládané hlavně ze dvou týmu z KHL (Petrohrad a CSKA Moskva). Měli šanci se přes rok sehrát, takže v tomto budou hodně silní. Věřím, že když tam necháme všechno, budeme skákat do střel a Francík (Francouz) zase zachytá, tak máme šanci uhrát dobrý výsledek a postoupit.

Mají velmi silné přesilovky. Jak se připravit na ně?

Na to se zaměříme až dnes po tréninku. Já neviděl ani jeden jejich zápas. Ale trenéři nás na to připraví. Ale v takovém zápase je úkol číslo jedna nebýt vylučovaný, protože přesilovky rozhodují.

S Ruskem jste prohráli posledních šest zápasů.

Každá série ale jednou končí. Tak doufám, že to vyjde v pátek.