Přišlo na dva miliony unikátních návštěvníků a čas, který na sportovních stránkách iDNES.cz během ZOH strávili, odpovídá hodnotě 183 let a 210 dní. Děkujeme, že jste byli s námi!

Nejčtenější článek shrnoval zápasy hokejového turnaje, další mimořádně žádané zprávy informovaly o zlatých medailích pro Ester Ledeckou. Čtvrté místo patří článku se zahraničními ohlasy na senzační vítězství české závodnice v superobřím slalomu a na pátém místě je komentář Roberta Sáry, který se pozastavuje nad tím, že největších úspěchů pro ČR dosahují reprezentanti, kteří vyrůstali mimo státní systém na výchovu sportovců.



„Mám radost, že se mezi nejčtenější články dostaly i analytické texty a brilantní reportáže od našich korejských zpravodajů. Potvrdilo se, že sport na iDNES.cz není jen o výsledcích a statistikách, ale také o kvalitní novinářské práci. Čtenáři si toho jsou vědomi a pro podobné články se k nám opakovaně vracejí,“ říká Naděžda Petrová, šéfredaktorka iDNES.cz.

Tato slova dokládá i pohled na statistiku článků, za kterými přišli na iDNES.cz uživatelé z Facebooku. Už zmiňovaný komentář o systému výchovy přivedl z nejoblíbenější sociální sítě 104 000 čtenářů, následuje příběh německé krasobruslařky Savčenkové (63 000) a popis sporné situace ve finiši smíšených biatlonových štafet (49 000).

ZOH na iDNES.cz v číslech 73 060 783 zobrazených stránek, 18 054 564 návštěv, celkový čas strávený na webu: 183 let a 210 dní. Počet unikátních návštěvníků - 1. týden (5. - 11. 2.): 907 286, 2. týden: 1 310 610, 3. týden: 1 480 883. Zdroj: Netmonitor

Přehledné zpravodajství však logicky dominovalo. Zprávy ze soutěží, on-line reportáže, programy, výsledky, medailové bilance...; to všechno jsou atributy, které musí olympijské zpravodajství obsahovat. „Při tak obří akci, jakou je olympiáda, je velmi těžké utřídit všechny informace tak, aby byly přehledné, aby si každý našel co potřebuje a dozvěděl se o všem důležitém. Už během letních her v Riu se nám osvědčily celodenní kontinuální on-line reportáže, které čtenáře provedly celým dnem a upozorňovaly ho i na všechno důležité, co jsme na iDNES.cz zrovna nabízeli,“ říká zástupce šéfredaktorky Jaroslav Beránek.

Největší sledovanost měla celodenní reportáž v pátek 16. února, kdy získaly medaile Eva Samková a Martina Sáblíková. Nad tyto kontinuální reportáže se však dokázaly vyšvihnout on-line přenosy z hokejových zápasů. Na prvním místě je utkání Česko - Tým OAR (Rusko) se sledovaností 570 tisíc.

Velmi žádanou stránkou byla statistická databáze s programem a výsledky ZOH. V této části webu si čtenáři prohlédli více než 7 milionů stránek. Největší zájem byl o program soutěží, který umožňoval interaktivní vyhledávání podle české účasti, podle data, sportu nebo podle toho, zda jde už o finálovou část závodu či turnaje. Například 127 000 lidí si s předstihem hledalo program na sobotu 24. února, tedy na den snowboardového závodu Ester Ledecké.



Redakce vydavatelství MAFRA měly na zimních hrách po televizi a rozhlase nejpočetnější novinářský tým. Po boku píšících redaktorů v Pchjongčchangu pracovali také dva fotografové a jeden videoreportér. Celá tato výprava se podílela na zpravodajství pro iDNES.cz, Lidovky.cz a pro deníky MF DNES a Lidové noviny.

Početné týmy editorů a redaktorů jistily a obohacovaly obsah svých médií z domácích redakcí. „Například na iDNES.cz se z Prahy podílely na článcích, on-line reportážích a výsledkovém servisu včetně externích kolegů na dvě desítky lidí. Redakce po sedmnáct dnů zimních olympijských her jela v nepřetržitém provozu čtyřiadvacet hodin denně,“ přiblížil Ondřej Trunečka, vedoucí společné sportovní redakce.

„Svým rozsahem a délkou je zpravodajství z olympijských her tou nejnáročnější operací, kterou redakce jednou za dva roky zajišťuje. Jsem ráda, že se nám pečlivá příprava vyplatila a olympijský speciál měl takový úspěch,“ řekla šéfredaktorka Naděžda Petrová.