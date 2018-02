Pauláthová po kombinaci: Myslela jsem si, že ten sjezd už psychicky nedám

Čongson (Od našeho zpravodaje) - Přála si umístit se v superkombinaci alpských lyžařek do dvacátého místa, a to se jí splnilo. Pravda, Kateřině Pauláthové k tomu dopomohly výpadky dlouhého zástupu soupeřek. Ale to jí náladu pod olympijskou sjezdovkou v Čongsonu pokazit nedokázalo.