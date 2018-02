Češi se tak na rozdíl od svého budoucího soupeře, který vzejde z dvojice Slovensko - USA, vyhnou úternímu předkolu a ušetří síly. „Jsme rádi, že jsme postoupili přímo do čtvrtfinále. To byl náš první cíl, se kterým jsme na olympiádu jeli. Neodehráli jsme tu žádný lehký zápas. Ale možná bylo dobře, že jsme to s Koreou měli těžké, protože nám to pomohlo připravit se na Kanadu i Švýcarsko, abychom se neukolébali,“ řekl útočník Michal Řepík.

A obránce Jan Kolář pro změnu velel: „Tak porazíme Slovensko, nebo Ameriku.“

Jestli Češi v předchozích dvou zápasech gólově ztráceli, teď začali skvěle. Prvních 12 minut dřeli, motali se před brankou, clonili ve výhledu Hillerovi. Po přihrávce Erata na neobsazeného Řepíka využili i svou přesilovku a pokračovali v náporu.

Ovšem stejně jako v sobotu proti Kanadě je v rozjezdu zastavily fauly.

Po přísném vyloučení Kováře za nedovolené bránění a naprosto zbytečné vysoké hokejce Zohorny hráli Češi 33 vteřin tři proti pěti. Ač oslabení i díky tyčce a Francouzovi přečkali, tak hned po Zohornově návratu inkasovali. A trable pokračovaly. Za chvíli dostal 2+2 minuty za další „vysokou“ Mozík.

I proto tým po přestávce jen marně hledal energii z úvodu, navíc přibyl další zbytečný faul Radila v útočném pásmu. Až od od 31. minuty nastalo vzkříšení a Češi měli opět výrazně navrch. Byl tu dlouhý úsek, kdy drželi Švýcary v jejich třetině a oni jen ztěžka oddychovali. Gól však nepadl a nepřišel ani po šikovně teči Radila, kdy se puk otřel o tyč.

„Sice jsme měli ve druhé třetině víc ze hry, ale nepramenily z toho žádné šance, protože oni dobře bránili box před brankou. Nám se vůbec nedařilo tam dostat puky na odskok a na dorážky,“ řekl Kolář.



Českému týmu nešlo - kromě vyloučení - moc vytknout. Zase bylo vidět nasazení, bojovnost v soubojích, ochotu chodit do předbrankového prostoru. A potvrzují se Jandačova slova, která vyřkl po nominaci, že tento tým bude silný v defenzivě.

„Hlavně Francík (Francouz) chytá výborně. To je základ. Má výbornou formu. Bohužel v posledních turnajích jsme neměli extra produktivitu a musíme zápasy vyhrávat na méně vstřelených gólů. Ale v play-off to takhle chodí. Zatím směrem dozadu góly nedostáváme, což je důležité,“ uvedl kouč Josef Jandač.



Za svou dřinu se Češi dočkali odměny. Kolář vybojoval u mantinelu puk, dal ho Kovářovi, který pasem poslal před branku Kubalíkovi. A ten skákající puk proměnil v gól. Byla to jeho druhá trefa ve druhém utkání.

Závěr byl fascinující. Švýcaři už tři minuty před koncem v touze za vyrovnáním odvolali gólmana, ale všechna předchozí oslabení jako by byla pro tuto situaci ideálním tréninkem. A tak Červenka v předposlední minutě definitivně rozhodl, aby výsledek ještě čtvrtou trefou stvrdil Řepík.