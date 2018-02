Biatlonistky měly původně běžet vytrvalostní závod na 15 kilometrů už ve středu, nicméně silné poryvy větru odložily tuto disciplínu, ve které je za každou chybu na střelnici trestná minuta, na čtvrtek.

Místo závodu si tak biatlonistky na Valentýna zatrénovaly a zprávu o odložení přijaly podle šéftrenéra Ondřeje Rybáře s klidem.

„Myslím, že nebrečely. Ale vždy je to tak, že ne každý chce odkládání, ale tím, že je to uprostřed programu, tak se nic neděje. Naopak, pro ně je to den navíc po závodech a myslím, že tím vůbec nic neztratily.“

Vítková se pokusí rozšířit medailovou sbírku českých biatlonistů, sama už slavila zisk bronzu, Michal Krčmář byl ve sprintu stříbrný.