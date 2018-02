Neměl jste tolik práce, zároveň panoval těsný výsledek. Asi pro gólmana nejhorší zápas, že?

Jenom se splnilo, co jsem čekal. Korejci hrají výborně v obraně, a když seberou puk, těží z brejků. V bruslení jsou dobří, rychlí, takže do toho pak kopli a chodili do přečíslení. Snažili jsme se to hlídat. Myslím, že do brutálních šancí jsme je nepustili, kluci hráli výborně dozadu. I když jsme nedali tolik gólů, jak jsme si představovali, tak jsme vyhráli 2:1 a jsme za to rádi.

Soupeř ale začal výborně. Měl velkou šanci, pak přidal i gól. Zdálo se, že jste střelu neviděl přes bránícího Kováře. Je to tak?

Ano, puk se tam trošku schoval. Ale samozřejmě jsem tam od toho, abych to chytil. Nebudu se vymlouvat, měl jsem puk mít. A začátek? Nebyli jsme zaskočení, dobře jsme připravovali. Hlavně na tu atmosféru, na všechno. Ale ta atmosféra byla dobrá, možná to na nás mělo trošku vliv.

Vnímal jste povzbuzování publika v jiných chvílích, než je v hokejových zemích obvyklé?

Jo. Je to něco jiného, zápas v Asii. O to zajímavější zkušenost. A bylo super, jak se Korejci klaněli fanouškům po utkání. To jsem nikdy neviděl. Bylo to opravdu něco jiného. Výborný zážitek.

Jaké bylo mít dvě třetiny za zády severokorejské roztleskávačky?

To je něco, co jako brankář při zápase nevnímáte. Když jsem se šel napít, tak jsem je samozřejmě viděl. Ale snažil jsem se nekoukat do hlediště, abych se nerozptyloval. Ale bylo to něco jiného.

Zpět k zápasu. Zatrnulo vám v závěru, když měl soupeř velké šance?

Vedli jsme 2:1, což není velký náskok. Pak se může odrazit nějaký puk nešťastně do brány a je to srovnané. Pro ně by to bylo jako výhra. Jsem rád, že jsme to ubojovali. Kluci hráli výborně dozadu, pomáhali mi to čistit před bránou. Podali výborný výkon.

Je to i úleva z toho pohledu, že ve středu favorité zaváhali?

Jednoznačně. Sledovali jsme středeční zápasy a byl to pro nás velký šok, když prohrálo Rusko i Amerika. Myslím, že i Korejce to mohlo povzbudit, když viděli, že se tady rodí překvapení. Šli do toho na plné pecky, byli opravdu nepříjemní. Musím je pochválit za jejich hru, byli nám vyrovnaným soupeřem. Nemají se za co stydět.

Nebyla škoda, že jste s Koreou v sezoně nehráli? Jiné země si zápas s nimi zkusili.

Mohlo se trošku projevit, že jsme je neznali. Ale teď je to jedno. Porazili jsme je na olympiádě, což byl náš cíl. Byl to zápas číslo jedna. Teď je to za námi, jdeme dál. Máme Kanadu. To bude svátek. Je to hokejová velmoc. Mají tady velice dobrý tým. Určitě to bude těžký zápas. Ale já věřím i v naše kvality a věřím, že zápas zvládneme.

Mimochodem na výstroji jste musel zamazat své jméno. Proč?

Už když jsme přiletěli, tak jsem si musel přelepit značku výstroje, protože ta moje nemá licenci. Ale že jsem si musel přelepit i své jméno, to jsem viděl poprvé. Nechápal jsem to. Když jsem se potkal s Maxwellem (brankář USA), říkal mi, že s tím problémy neměli. Rusáci to ale mají také zamalované. Nevím, proč rozdílný přístup. Ani důvod neznám.