Kdyby byl věštec a znal by senzační výsledek druhého semifinále, třeba by zvolil jiná slova.

Jenže bývalý kouč národního týmu vzal telefon hodinu po poledni, kdy ještě nemohl tušit, že v nadcházející partii Němci šokují hokejový svět a Kanadu pošlou k Česku do sobotního duelu o třetí místo (začíná ve 13.10).

„O majiteli medaile rozhodne, kdo bude mít větší hlad,“ říká Hadamczik. „Každý hráč si musí uvědomit, že medaile z olympiády se vždy počítá. Ať je to akce s nebo bez hráčů NHL.“

Obdobnou situaci zažil Hadamczik v roce 2006. Tým s Jágrem, Židlickým nebo „korejským lídrem“ Eratem přestříleli v semifinále Švédové 7:3. Ale Hadamczikova parta za jediný den dokázala zmobilizovat síly. Fyzické i psychické. A v duelu poražených Češi přehráli Rusy 3:0.

„V Turíně byla medaile nedoceněná. Třeba taková Kanada tam měla největší esa a vypadla ve čtvrtfinále,“ zmiňuje hokejový kouč posledních českých olympijských medailistů. „A vidíte, že na to čekáme! Pokud neuhrajeme medaili teď, už ji neuhrajeme dalších dvacet let. To vám říkám. Když přijedou hráči z NHL, neuhrajeme nic. Kluci se o to musí porvat,“ burcuje.

Lepší střelce? Jaké?

Reprezentanti vyzvou velmoc, která na absenci borců z NHL může žehrat nejvíc. Aby se Čechům v sobotu houpaly bronzové medaile na krku, musí překonat Kanadu i vlastní střeleckou impotenci v klíčových duelech na velkých akcích.

Češi se z gólu v semifinále či mači o 3. místo neradovali dlouhé čtyři roky. Pátá nula v řadě svítila na českém kontě v pátek po olympijském semifinále s výběrem sportovců z Ruska (o porážce 0:3 čtěte zde).

„Byl to ale náš nejlepší výkon na turnaji. Musíme vzít v potaz sílu soupeře,“ poznamenává Hadamczik. „Trošku mě však zarmoutilo, že jsme mohli utkání otočit přesilovkami. Co se týká kombinace, hráli jsme velmi dobře, jen měla přijít přímá střela ze středu a dva hráči měli stát před bránou.“

Hadamczik, podobně jako další někdejší reprezentační kouč Vladimír Vůjtek (rozhovor naleznete zde), hledá důvody, proč čeští hokejisté v „mačích o placku“ tápou v koncovce.

„Možná jsme zatažení a moc upnutí na to, že musíme hodně bránit. Je to o psychice. Možná nemusím mít pravdu, ale hráč může mít v hlavě víc bránění a pak nemá tolik odvahy do útoku,“ uvažuje majitel tří medailí ze světových šampionátů.

Hadamczik se nedomnívá, že hokejoví kanonýři vymřeli v Česku po meči. „V extralize dává góly Růžička, ve Švýcarsku Červenka, v Rusku zase Kovář. Jaké chcete lepší střelce?“ pokládá řečnický dotaz kouč.

Pokud chce reprezentace dovézt z Asie medaile, potřebuje o víkendu (nejen) jejich gólové procitnutí.