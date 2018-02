Češi na velké akci už popáté v řadě při zápase o medaili (semifinále nebo duel o bronz) neskórovali. „Možná hráče moc svazujeme taktikou,“ uvažuje trenér Vůjtek.

Střeleckou impotenci předchůdce reprezentačního kouče Jandače trefně ilustruje. Zatímco Gusev v polovině duelu pohotově zužitkoval přesný Dacjukův pas, v podobné pozici o několik minut později selhal Martin Růžička, který minul ruskou bránu.

„Kdybychom v přesilovce snížili na 1:2, byli bychom zpět ve hře a zápas by byl otevřený,“ posteskl si 70letý kouč. Místo toho však Vůjtek sledoval, jak se po výhře 3:0 raduje z postupu do korejského finále výběr sportovců z Ruska (více o utkání čtěte zde).

Jak se vám semifinále hodnotí?

Myslím, že Rusové vyhráli zaslouženě. V první třetině měli víc šancí, tři tutovky Francouz chytil. Ve druhé třetině jsme vyrovnali hru, ale rozhodlo 27 vteřin. Rozhodla skvělá Dacjukova přihrávka, Francouz se nestačil přemístit, potom hned přišel brejk. My jsme se potom zvedli, měli jsme perfektní přesilovku, Růžička ale netrefil prázdnou bránu. Byla to podobná pozice, z které Rusové dali první gól. I když jsme v poslední třetině Rusy zatlačili, oni si to hlídali. Asi se stáhli až moc, drželi výsledek, což nám umožnilo mít tlak.

Překvapilo vás, že Češi dokážou největšího favorita olympiády v dané fázi přehrát?

Nepřekvapilo. Tipoval jsem naši výhru, jsem zklamaný, že to nevyšlo. Musíme vzít v potaz sílu Ruska, měli v první polovině zápasu lepší nasazení a to rozhodlo o výsledku. Poté velmi dobře bránili, takticky to zvládli a uhráli si to.

Zdá se, že v „medailových“ zápasech Češi zapomněli střílet góly. Čím to?

Když to připomínáte, máte pravdu. Je to třetí semifinále (po MS 2014 a 2015), co jsme nedali gól. Nakonec i ve čtvrtfinále 2016, které jsme hráli v Moskvě, jsme dali Američanům jen jeden gól a vypadli jsme. Je to doopravdy málo.

To nemůže být náhoda, co říkáte?

V jiných zápasech góly dáváme. Je to o psychice. Když se hraje o všechno, najednou nemáme odvahu se pouštět do rizikových věcích, nejsme schopní dotáhnout útočné akce. Možná se víc věnujeme obranné činnosti a nezbývá pak sílu na útok.

Dá se to změnit?

Střelci se rodí, jiná věc je taktika. Možná se víc věnujeme v rozhodujících zápasech obranné činnosti, klademe důraz, abychom nedostali gól místo toho, abychom se věnovali útoku. Možná hráče moc svazujeme.

Vidíte někoho, kdo by mohl plnit úlohu reprezentačního kanonýra?

Střelec je Kubalík, už to platí tři čtyři roky. Prosazuje se v lize a i v reprezentaci se začíná také uplatňovat, ale na mistrovství a podobných akcích ještě nehrál, tohle je pořád jeho první velký turnaj.

Celkově ale český hokej nemá tolik gólových a rozdílových hráčů, že?

Ano, ale když se podíváme obecně na olympijské hry, nenajdete tým, který by pravidelně dával hodně gólů. Rusové dnes při hře pět na pět dali dva góly, Kanada ze čtvrtfinále postoupila díky jednomu gólu. V rozhodujících fázích turnaje moc gólů nepadá, bohužel pro diváka. Nyní se hraje spíš zabezpečená obrana a těžko uvidíme zápasy 6:4 nebo 5:5, to spíš jsou zápasy 1:0, 1:1, 2:1. Je tomu uzpůsobená taktika, brankáři se zlepšují, všichni hráči umí dokonale bruslit, všichni jsou na tom dobře Těžko se prosazuje.

Nezaujatým se podobné partie asi moc nelíbí. Co váš pohled z pozice trenéra a odborníka?

Dřív se mi hokej zamlouval víc, góly k tomu sportu patří. Na to chodí lidi. Je zvláštní, že ve fotbale padá víc gólů než v hokeji.

Zpět k národnímu týmu. Bude těžké zmobilizovat síly před duelem o bronz?

Myslím, že nebude. Kluci chtějí medaili, proto tam jeli. Hned po zápase to musí hodit za hlavu. Máme trošku výhodu, i když to tak vždycky být nemusí, že máme delší čas na odpočinek. Kluci do toho dají všechno, aby medaili získali.