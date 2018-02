Trenére, co vám duel naznačil?

Potřebovali jsme hlavně po pauze nahodit zápasový rytmus. Byly tam lepší věci, byly tam horší věci. Rozhodla druhá třetina, tam jsme v krátkém úseku dostali dva góly. Pak už jsme ale nic nevytvořili dopředu. Ve třetí třetině, když jsme měli honit výsledek, jsme byli čtyřikrát venku. A to se těžko otáčí.

Česko - Finsko 0:2 Podrobnosti o přípravném utkání

Jaké jsou pozitivní věci?

V první třetině jsme vypadali herně dobře, jenže neměli jsme patřičný tlak do brány. Nepovedly se nám přesilovky, ale na druhém stranu jsme celkem ubránili oslabení. A v obranném pásmu jsme si - až na pár momentů - nepočínali špatně.

Na co je nutné se zaměřit?

Na útok i obranu. Musíme hrát organizovaně. Dneska ten zápas nebyl z naší strany v ofenzívě tak důsledný, nechodili jsme do předbrankového prostoru. To další zápas musíme změnit, protože i když Korea (první soupeř Česka) není favorit celého turnaje, tak jsou houževnatí. A v tom utkání musíme být v předbrankovém prostoru.

Jak je na tom Milan Gulaš, který z utkání odstoupil?

Zatím je to čerstvé. Leduje bolavé koleno. Uvidíme, jak na tom bude.

Máte už jasno o brankářské jedničce?

Teď bezprostředně po utkání to nejdřív uslyší brankáři. Ale jsem rozhodnutý. Dneska jsme chtěli, aby oba byli v zápřahu a neměli dlouhou pauzu. Aby byli rozchytaní, kdyby v průběhu turnaje došlo k výměně brankářů.

Už se těšíte na pondělní přesun do olympijské vesnice?

Těšíme se na celý turnaj, teď skončila přípravná fáze v Soulu. Tam nás ta olympiáda dýchne víc než tady. Zatím jsme ji totiž moc nevnímali. Ale hodně jsme fandili Veronice Vítkové. Viděli jsme to na telefonech, protože jsme nebyli u televize. Mrzí nás Martina Sáblíková, které těsně utekla medaile. Brambora je taková špatná, ale její chvíle ještě přijde.