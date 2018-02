„V ofenzivě jsme nebyli důslední. Neměli jsme patřičný tlak do brány a vůbec se nám nepovedly přesilovky,“ říkal po utkání v Soulu kouč Josef Jandač.



Program olympijského hokejového turnaje

Ten zároveň narychlo do Koreje povolal třineckého snajpra Martina Růžičku. V zápase proti Finům se zranil Milan Gulaš a to natolik vážně, že o olympijský turnaj přijde a právě Růžička ho v nominaci nahradí. Navíc dál marodí Michal Vondrka.

Co však také zápas ukázal?

Brankáři

Jandač už po zápase věděl, kdo půjde do blížícího se turnaje jako jednička, veřejně se však vyslovil až o den později. Pavel Francouz, zněla volba trenérů. Pavel Francouz. Za ním bude coby dvojka připravený Dominik Furch.

„Pavel se nám zdál živější, rychlejší. Je hrozně moc poctivý. Pečlivě se připravuje,“ řekl. „Pokud se mu bude dařit v bráně, ať do ní zaleze a už nevyleze.“

Zvolenou jedničku by totiž chtěl nejraději nechat odchytat celou základní skupinu, aby si v ní tým zajistil přímý postup do čtvrtfinále (buď skupinu vyhrál, či byl nejlepším celkem na druhých místech). Plány se však samozřejmě mohou v dalších dnech měnit.

Obrana

Proti Finsku tým ve třetí třetině přečkal čtyři oslabení, což je pozitivní ukazatel. A i při hře 5na 5 defenziva fungovala, což Jandač komentoval: „V obranném pásmu jsme si - až na pár momentů - nepočínali špatně.“

Přesilovky

Zatím je tým mohl pilovat jen na dvou trénincích, přesto by to neměla být omluva pro nedělní představení. Češi měli tři početní výhody, ale vytěžili v nich jen jednu pořádnou střelu, soustavný tlak žádný. A ač měl v první přesilovkové formaci v původních plánech chodit „otravovat“ soupeřova gólmana Horák, který tuto roli znamenitě plnil na mistrovství v Paříži, v neděli na jeho místě hrál častěji Sekáč.

Má být alternativou. Přesto on – a ani nikdo jiný při hře 5 na 5 – se do předbrankového prostoru netlačil. Velká – želbohu už tradiční – chyba! Možná však přesilovku trenéři ještě vyladí jinak – právě ostřelování v početní výhodě jeho jobem dodatečně povolaného Martina Růžičky..

Oslabení

Už o nich byla řeč. Sice se podařilo je ubránit, jenže mnohem lépe by se hrálo bez nich. Zvlášť ve třetí třetině, kdy se měl tým hnát za vyrovnáním. Ano, korejští sudí, kteří přípravu pískali, nebyli hvězdami, leč i od Čechů to často byly klukovské fauly. „Když jsme měli honit výsledek, byli jsme čtyřikrát venku, i proto jsme si ve třetí třetině dopředu nic nevytvořili,“ uvědomoval si Jandač. A Furch, který byl v tento čas na ledě, přidal: „Příště jich musíme mít méně, aby se dalo se zápasem něco udělat.“ Disciplinovanost je základ. Opakuje se to před každým turnajem...

Víra

Prohra nesmí zamávat se sebevědomím, vždyť první český sok na turnaji, domácí Korea, dostal v sobotu od Ruska výprask 1:8. Přesto Jandač varuje: „I když to není favorit turnaje, jsou houževnatí. A pokud nebudeme v předbrankovém prostoru, můžeme mít problémy.“