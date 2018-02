Finále snowboardistek ve slopestyle muselo být odloženo o více než dvě hodiny kvůli silným poryvům větru. Pančochové ideálně nesedl ani jeden ze dvou pokusů. Česká reprezentantka nakonec brala 16. místo. (Více o závodu snowboardistek)

„Samozřejmě by to bylo příjemný zajet medaili, což jsem chtěla. Ale člověk je spíš rád, že to dá, nezraní se,“ řekla Pančochová v rozhovoru s naším reportérem.

Zlato patří Američance Jamie Andersonové.

Své medailisty zná i soutěž týmů v krasobruslení, suverénně ji ovládli reprezentanti Kanady.



Do dějiště her se v pondělí odpoledne přesunula i česká hokejová reprezentace. Do turnaje výběr trenéra Jandače vstoupí ve čtvrtek utkáním s domácí Koreou.

Obří slalom přesunut

Od 2:15 se měla jet jedna z divácky nejatraktivnějších disciplín alpského lyžování - obří slalom. Jenže ani jedno ze dvou kol se v pondělí neuskuteční, závod byl vinou nepříznivého počasí přesunut na čtvrtek. (Jak to vypadalo na sjezdovce v Jongpchjongu?)

Kromě Ester Ledecké 15. února vyrazí na svah také Martina Dubovská, Gabriela Capová a Kateřina Pauláthová.

Krátce po jedenácté odstartuje nesmírně očekávaný stíhací závod biatlonistek, jako třetí se objeví ve startovní buňce Vítková.

Uhájí bronz ze sobotního sprintu? Nebo dokonce zaútočí na ještě cennější medaili? Před ní vyrazí do závodu jen Němka Laura Dahlmeierová a Norka Marte Oslbuová.

10 minut před polednem se rozeběhne 1. kolem soutěž sáňkařek, kde Česko reprezentuje Tereza Nosková.

Od jedné pak zkusí na stříbrný sprint navázat při stíhacím závodě biatlonista Krčmář . V neděli ho pokořil jen Němec Arnd Peiffer.

Důležité momenty dne

alpské lyžování, ženy obří slalom: Dubovská, Ledecká, Capová, Pauláthová - přeloženo na čtvrtek

snowboarding, ženy slopestyle, finále: Pančochová, 16. místo, podrobnosti

11:10 - biatlon, ženy stíhací závod: Jislová, Puskarčíková, Vítková, Davidová

11:50 - saně, ženy jednotlivci, 1. kolo: Nosková

13:00 - biatlon, muži stíhací závod: Krčmář, Moravec

13:15 - saně, ženy jednotlivci, 2. jízda: Nosková

13:30 - rychlobruslení, ženy 1500 m: Zdráhalová